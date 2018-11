Jos B. ontkent betrokkenheid bij dood Nicky Verstappen

Jos B., de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998, zegt dat hij de jongen niet misbruikt, niet ontvoerd en niet gedood heeft. Dat bevestigt zijn advocaat Gerald Roethof na berichtgeving van het AD. "Het standpunt van mijn cliënt is: ik heb het delict niet gepleegd", zegt Roethof.

Een verdere toelichting op de zaak wil Roethof op dit moment niet geven. "De inhoudelijke verklaring komt op het moment dat de tijd rijp is", zegt hij.

Nicky Verstappen werd twintig jaar geleden dood gevonden op de Brunsummerheide. Pas na een groot dna-onderzoek kon Jos B. aan de zaak gelinkt worden. Hij werd in augustus door de Spaanse politie gearresteerd in de buurt van Barcelona.

Ontuchtzaak

Vandaag werd ook bekend dat het Openbaar Ministerie het dossier van de voorwaardelijk geseponeerde ontuchtzaak tegen Jos B. uit 1985 heeft teruggevonden. Er werd altijd gedacht dat het dossier na seponering was vernietigd, maar na een uitzending van Nieuwsuurwerd het dossier uiteindelijk gevonden in een archief in Zwolle.

De Limburger meldde vanochtend dat B. niet meer verdacht wordt van moord, maar van doodslag. Journalist Peter R. de Vries, die de familie-Verstappen bijstaat, zegt dat het bericht uit de krant klopt. "Het was vrijwel van meet af aan duidelijk dat moord niet is te bewijzen. Dat zie je eigenlijk bij alle cold cases. Doodslag is het hoogst haalbare, tenzij de verdachte zelf moord bekent. De familie weet en begrijpt dit", zei hij vanochtend. De rechtbank wil de berichtgeving uit de krant niet bevestigen.