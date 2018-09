'Jos B. gaat een verklaring afleggen, maar nu nog niet'

Jos B. de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, twintig jaar geleden, heeft nog geen verklaring afgelegd. B. zit vast op verdenking van een levensdelict, een zedendelict en een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid. Volgens zijn advocaat, Gerald Roethof, gaat B. wel een verklaring afleggen: "Op het moment dat hij daar klaar voor is."

"Op dit moment is er geen inhoudelijke verklaring afgelegd. Dat gaat komen, maar op dit moment nog niet", zegt Roethof. "De belangrijkste reden is dat als er een verklaring komt en die gaat komen, ik niet achteraf wil horen van het OM of van de rechtbank dat er iets in die verklaring tegenstrijdig is."

Volgens Roethof is het een misvatting dat als een verdachte in de beginfase niet praat, dat dat een teken van schuld zou zijn. "We praten over een zaak van twintig jaar geleden. probeer dat maar eens terug te halen. 'Wat heb ik twintig jaar geleden gedaan. Wat deed ik de dag ervoor. Wat deed ik de dag erna.' Ik bedoel, daarvoor moet je de tijd nemen."

Onduidelijkheden

Nicky Verstappen werd twintig jaar geleden dood gevonden op de Brunsummerheide, vlak bij het vakantiekamp waar hij verbleef. De politie vond toen wel sporen van de dader, maar kon die pas na een grootschalig dna-onderzoek in verband brengen met Jos B.

Roethof is ervan overtuigd dat zijn cliënt nooit veroordeeld kan worden in verband met de destijds 11-jarige jongen. "Deze zaak zal nooit tot een bewezenverklaring kunnen komen, is mijn standpunt. Een ieder die deze zaak van een afstand bekijkt, moet concluderen dat er zoveel onduidelijkheden zijn, dat een bewezenverklaring in deze onverantwoord zou zijn."

Gisteren maakte de rechtbank in Maastricht bekend dat er kinderporno is aangetroffen op een computer die Jos B. heeft gebruikt. De recherche onderzocht honderdduizend afbeeldingen. "Bij nog geen honderd daarvan zegt het team dit is of zou kinderporno kunnen zijn", aldus Roethof. Dat dit element er op dit moment bij wordt gehaald, karakteriseert de advocaat als "karaktermoord".