'Bijzonder om in een land te zijn waar inwoners de vrijheid proeven'

Het is bijzonder om in een land te zijn waar de inwoners de vrijheid proeven. Er heerst een gevoel van euforie. In de hoofdstad Addis Abeba zie je het gezicht van de premier overal. Taxichauffeurs hebben stikkers op hun oude blauwe Lada's geplakt en Ethiopiërs dragen T-shirts met zijn foto erop. Een man die ik spreek, vergelijkt Abiy zelfs met Nelson Mandela.

Het is de tweede keer dat ik in Ethiopië ben; de eerste keer was zeker tien jaar geleden. Toen was het moeilijk om iemand te interviewen over de politiek. Nu willen de meesten wel. Ze hebben een premier om te prijzen, dat is niet gevaarlijk.

Rust soms nog ver weg

Dit betekent niet dat het nu overal in het land een rustige en vredelievende stemming heerst. Tien dagen voordat we aankomen in Addis Abeba is er een aanval tijdens een grote pro-Abiy manifestatie. Er is met granaten gegooid: twee doden en ruim honderd gewonden. Niet iedereen lijkt blij met de snelle veranderingen. Iedere pro-Abiy bijeenkomst is daarmee risicovol. Toch willen we dit wel in beeld brengen.

Dus gaan we naar de stad Adama, zo'n anderhalf uur rijden van de hoofdstad. Honderden jongeren zwaaien met Abiy-vlaggen. De jeugd in Adama voelde zich lange tijd gemarginaliseerd. Ze maken deel uit van de Oromo, een meerderheid, terwijl het de Tigreeërs waren, een minderheid, die voorheen de macht in handen hadden. Abiy, een Oromo, is hun man.