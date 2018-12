Waarom Fortnite in 2018 zó groot werd

Fortnite is verreweg het grootste spel van 2018. Ook mensen die niet gamen hebben er vaak wel íets over gehoord; het spel maakte de stap naar de mainstream. Toch werd die doorbraak aan het begin van dit jaar totaal niet verwacht.

Een jaar geleden had de 16-jarige Dylan nog 10.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal 'Games4Real'. Nu zijn dat er 115.000 en komen er iedere maand zo'n 15.000 bij. Op zijn kanaal zijn video's te zien waarin Dylan Fortnite speelt. Door het spel is voor hem alles veranderd. "Vooral in mijn schoolleven", zegt hij.

Toen zijn kanaal met 60.000 abonnees serieus vorm kreeg, ging hij met zijn moeder in gesprek. "Ze zag op dat moment ook dat het echt wat werd." Samen besloten ze naar school te stappen om te kijken of hij minder tijd aan zijn mbo-opleiding kon besteden, zodat hij meer tijd had voor z'n gamecarrière. Nu heeft Dylan dezelfde regeling als topsporters en hoeft hij maar twee dagen per week naar school. Zijn verhaal is een voorbeeld van hoe groot Fortnite geworden is.

Onverwachts

Dat had niemand verwacht toen het spel halverwege 2017 uitkwam. Recensenten waren niet enthousiast. Het spel kreeg middelmatige scores en werd ook niet erg goed verkocht. Pas toen Fortnite de populaire battle royale-modus afkeek van het spel PlayerUnknown's Battlegrounds nam de populariteit snel toe.

Bij Fortnite worden honderd spelers op een eiland gedropt waar ze wapens en materialen moeten verzamelen. Met hout, steen en metaal bouwen ze constructies waar ze zichzelf mee kunnen verdedigen of juist de aanval op een speler in kunnen zetten. Door een storm die over het eiland trekt, wordt het speelveld steeds kleiner. Met behulp van de materialen en wapens moet je tegenstanders verslaan. Degene die als laatste overblijft, is de winnaar.

Zo werd Fortnite: Battle Royale in 2017 aangekondigd: