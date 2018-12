Carlton van Fresh Prince of Bel Air wil niet meer dat je zijn dansje doet

Ribeiro's dans werd begin jaren 90 populair door zijn rol als Carlton in The Fresh Prince of Bel Air. Die comedyserie werd tussen 1990 en 1996 uitgezonden op de Amerikaanse televisiezender NBC. Ook in Nederland was de serie te zien. De hoofdrol werd gespeeld door Will Smith; voor hem was het zijn eerste grote rol.

"De bedrijven hebben winst gemaakt door onder meer deze dans. Toch hebben ze Ribeiro niet gecompenseerd of om goedkeuring gevraagd om de kenmerkende dans te gebruiken", is te lezen in een verklaring van een van Ribeiro's advocaten bij Variety.