Teruggaan naar Myanmar? Het lijkt verder weg dan ooit

En dat lijkt terecht. De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties waarschuwt dat de leefomstandigheden in de deelstaat Rakhine, waar veel van de vluchtelingen vandaan komen, niet best zijn. "De situatie is niet veilig voor de terugkeerders."

Volgens de VN is er onvoldoende toezicht op de situatie, omdat er geen onafhankelijke media zijn en onafhankelijke waarnemers het land niet inkomen. "Het is van cruciaal belang dat de repatriƫring niet overhaast gebeurt." Naar Myanmar teruggaan is daarom voor veel mensen ondenkbaar. Ook voor Ullah. Al is het leven in Bangladesh niet veel makkelijker.

"Ik kan hier in Bangladesh niet werken, en ik mag ook het kamp niet uit. Ik moet de hele tijd in het kamp blijven, waar ik niks kan doen. Ik kan geen winkeltje openen, geen geld verdienen." Dat was volgens Ullah allemaal nog wel te verdragen geweest als de kinderen er niet waren, want die groeien nu op zonder toekomst. "Soms gaan ze naar school, soms niet. Ze kunnen hier geen fatsoenlijke scholing krijgen."

Bekijk hier de reportage van Michel Maas: