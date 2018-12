Het 'ondraaglijke' jaar van Elon Musk ging alle kanten op

Hij noemt het "episch" en "een eureka-moment". Elon Musk is dolenthousiast.

Het gaat niet over een nieuwe mijlpaal bij Tesla of over de lancering van een raket van SpaceX. Het gaat over een ritje door een tunnel, die is geboord door zijn boorbedrijf The Boring Company. Dergelijke tunnels moeten - uiteindelijk, als het allemaal gaat zoals Musk het wil - een oplossing zijn voor de fileproblemen in steden als Los Angeles.

Zover is het nog lang niet en sinds het ontstaan van het idee in 2016 zijn er al heel wat vraagtekens bij geplaatst. Maar dat lijkt Musk weinig uit te maken. De 1,8 kilometer lange tunnel werd afgelopen dinsdag tijdens een persmoment getoond. Voor de show reed er een blauwe Tesla doorheen. De presentatie is een goed voorbeeld van de eindeloze ambitie van Musk en het sluitstuk van een bewogen jaar voor hem.

