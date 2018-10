Elon Musk komt belofte na: Tesla draait winst

Na vele kwartalen verlies is het Tesla gelukt om een kwartaal af te sluiten met zwarte cijfers. Het bedrijf sloot de maanden juli, augustus en september af met 312 miljoen dollar winst.

Het vorige kwartaal noteerde de onderneming nog een recordverlies. Toen al beloofde topman Elon Musk dat zijn bedrijf het tweede deel van dit kaar winst zou maken. Die belofte heeft hij nu dus ingelost.

Het is dus een belangrijk lichtpuntje voor Musk, die de afgelopen tijd onder vuur lag wegens beursperikelen en zijn gedrag op Twitter. Daardoor was de druk op hem hoog om te werken aan verbetering bij Tesla.

In een conference call met analisten zei de topman dat dit kwartaal een belangrijk moment is op weg naar "duurzame winst". Een analist zegt tegenover The Wall Street Journal dat dit het eerste teken is dat het inderdaad die kant op gaat.

Mogelijk nieuwe 'hobbels'

Dat wil niet zeggen dat nu alle hobbels uit de weg zijn. Tegelijkertijd met de presentatie van de cijfers zei Musk dat hij de definitieve plannen heeft goedgekeurd voor de ontwikkeling van de 'Tesla Y', een soort elektrische terreinwagen.

De topman benadrukte daarbij dat massaproductie mogelijk niet voor 2020 gereed is. De vraag is of Tesla genoeg capaciteit heeft om aan nóg een auto te werken.

Daarnaast is het nog de vraag wie de nieuwe voorzitter wordt van Tesla's raad van commissarissen. Dat was Musk zelf, maar als gevolg van een tweet waarin hij ten onrechte zei dat hij geld 'veilig had gesteld' om Tesla van de beurs te halen, eiste de Amerikaanse beurswaakhond SEC verandering.