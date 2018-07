Tesla-topman Elon Musk noemt duiker Thaise reddingsoperatie pedo

Tesla-topman Elon Musk heeft op Twitter uitgehaald naar een Britse duiker bij de reddingsoperatie in de Thaise grot afgelopen week. De duiker noemde Musks aanbod om hulp te bieden bij de operatie "een pr-stunt". Daarop maakte Musk hem op Twitter uit voor pedofiel.

Vorige week werden twaalf jonge Thaise voetballers en hun coach gered uit een grot in Thailand, nadat ze daar meer dan twee weken hadden vastgezeten. Musk bood zijn hulp aan bij de reddingsoperatie. Hij vroeg zijn ingenieurs te onderzoeken of ze een mini-onderzeeër konden bouwen die mogelijk bij de reddingsactie kon worden gebruikt. De plannen van Musk werden massaal opgepikt door de media.

Kritiek op Musk

De Turkse schrijfster en wetenschapper Zeynep Tufekci schreef een kritisch artikel in The New York Times over Musks plannen. "Musks verlangen om te helpen was prijzenswaardig, maar toen het hoofd van de reddingsoperatie verklaarde dat zijn plannen praktisch onuitvoerbaar waren, reageerde Musk geïrriteerd", schrijft Tufekci.

Op Twitter verwees ze naar haar artikel. In de tweet citeert ze Unsworth, het brein achter de reddingsoperatie, die Musks plannen "een pr-stunt" noemde. "Dat was het meest beleefde wat hij zei", voegde Tufekci eraan toe.