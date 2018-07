Nederlands pompbedrijf en Elon Musk gaan mogelijk hulp bieden bij Thaise grot

Elon Musk biedt ook hulp aan

Ook Elon Musk, de topman van autobedrijf Tesla, komt de reddingswerkers te hulp. Morgen reizen een aantal van zijn ingenieurs af naar Thailand, schrijft de Amerikaanse miljardair op Twitter. De werknemers komen van twee van Musks bedrijven: SpaceX, dat ruimtevaarttechniek maakt, en The Boring Company voor tunnelbouwtechniek.

Tegen de BBC zegt een woordvoerder van The Boring Company dat het bedrijf in overleg is met de Thaise overheid om te zien op welke manier het kan helpen. "Zodra we duidelijk hebben wat er precies zinvol is om te sturen of te doen, gaan we dat doen."

Tunnels en slangen

Musk speculeert intussen op Twitter over mogelijke manieren om het voetbalteam uit de gedeeltelijk ondergelopen grot te krijgen. Het graven van een tunnel behoort tot de mogelijkheden, want The Boring Company is "erg goed in het graven van tunnels", schreef Musk gisteren. Om het water weg te krijgen uit de vele vertakking van de grot biedt Musk draagbare pompen en batterijen aan.

Vanochtend kwam Musk op Twitter met nog een ander idee: hij stelde voor een opblaasbare slang in het grottenstelsel te leggen om daar vervolgens lucht in de blazen. De voetballers moeten dan door de slang naar buiten kunnen lopen zonder last te hebben van het water in de grotten. Als de slang eenmaal is aangebracht kost het de voetballers mogelijk maar 40 minuten om naar buiten te lopen, zei Musk.