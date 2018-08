Topman Elon Musk: 'Tesla blijft beursgenoteerd bedrijf'

Topman Elon Musk van Tesla zegt dat investeerders hem ervan hebben overtuigd het bedrijf niet van de beurs te halen. De raad van bestuur is daarmee akkoord gegaan.

Musk had daar eerder nog toespelingen over gemaakt. In een opvallende tweet schreef hij dat hij overwoog het autobedrijf voor 420 dollar per aandeel van de beurs te halen, goed voor een totaalbedrag van 71,3 miljard dollar. De aankondiging kwam een week nadat Tesla een recordverlies van 718 miljoen dollar noteerde over het afgelopen kwartaal.