Elon Musk wil Tesla van beurs halen, handel even stilgelegd

Musk bood in zijn eerste bericht op Twitter 420 dollar per aandeel, ongeveer 80 dollar meer dan de openingskoers, goed voor een totaalbedrag van dik 71,3 miljard dollar. Het is gebruikelijk dat de handel in aandelen van een bedrijf wordt stilgelegd na groot nieuws dat de koers kan beïnvloeden.

De koers van Tesla steeg ruim 7 procent naar 367 dollar per aandeel tot de handel halverwege de beursdag werd stilgelegd. Musk had zijn plannen toen al in verdere tweets toegelicht. Tesla noteerde aan het slot van de handel 11 procent in de plus op 379,57 dollar per aandeel.

Tesla stond al eerder op de dag in de belangstelling door nieuws van de Financial Times. Vlak voor Musks Twitter-berichten meldde de krant, op basis van een anonieme bron, dat een groot Saudisch fonds 3 tot 5 procent van de Tesla-aandelen heeft gekocht.

Recordverlies

De aankondiging van Musk komt een week nadat het bedrijf een recordverlies had gepresenteerd van 718 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal. Wel steeg de omzet met 40 procent.

Tesla heeft in zijn 15-jarige bestaan nog nooit winst gemaakt. Musk beloofde na het kwartaalresultaat een goed bedrijfsresultaat voor het komend halfjaar, omdat er steeds meer auto's van de band rollen. Hij heeft vaker winst beloofd. Toch reageerden aandeelhouders toen positief.