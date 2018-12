De video die je continu 'o ja-momenten' zal bezorgen

Een Frans gezin in safaripark Beekse Bergen tussen de jachtluipaarden, premier Rutte die zijn eigen gemorste koffie opruimt en een peuter hangend aan een balkon in Parijs.

Weet jij nog dat deze beelden voorbijkwamen in je tijdlijn? Bekijk ze terug in ons jaaroverzicht met de meest gedeelde gebeurtenissen.

Ga er lekker voor zitten; het overzicht duurt een kwartier. Daarin trouwens niets over brexit, over het klimaatakkoord en over de vergiftiging van de Russische oud-spion Skripal in Groot-Brittanniƫ.