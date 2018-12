Geliefden samenbrengen met Kerst; zo doet All You Need Is Love dat

"Even kijken." Eindredacteur Linda van den Dikkenberg scant de mappen van All You Need Is Love. Ze staat zelf te kijken van de hoeveelheid brieven: ruim 4000. "We zitten hier nu ook even van: hebben we die allemaal gelezen?!"

Met zeven redacteuren en één eindredacteur zit de redactie van de All You Need Is Love Kerstspecial vanaf begin november klaar om zich fulltime te storten op de uitzending. "Het is een enorme administratie. In de ochtend verdelen we alle binnengekomen mails onder de redacteuren." Een voor een worden de brieven gelezen en beoordeeld of ze geschikt zijn. Van de 4000 brieven halen zo'n twintig verhalen de uitzending.

"Alles is een verhaal, maar je moet natuurlijk ook rekening houden met de balans van het programma", legt Van den Dikkenberg uit. "Je wilt een aantal liefdes, een aantal familieverhalen en dan gaat het op gevoel."

Dat gevoel heeft niet alleen te maken met hoelang geliefden elkaar niet hebben gezien, legt ze uit. "Dit jaar herenigen we Yuri uit Kaapverdië met zijn vriendin. Ze hebben elkaar dit jaar nog gezien, maar de vrouw is vijf maanden geleden bevallen van hun dochtertje Yara. Hij heeft zijn eigen kind nog nooit vastgehouden. Zo'n verhaal haalt de uitzending ook."