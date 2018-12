Onze India-correspondent over verkrachting, kastes en schaamte overwinnen

Een belangrijk verhaal, wat ook de enorme verschillen in India laat zien. Want dat India een van de ergste landen is om te wonen, geldt echt niet voor álle vrouwen. Zelf ben ik een vrouw die hier nu al tien jaar woont, zonder vervelende ervaringen of gevoelens van grotere onveiligheid dan in Nederland.

Zonder vrees over straat

Dat is voor het thuisfront nog wel eens lastig te geloven, gezien alle negatieve verhalen en statistieken in de media. Regelmatig krijg ik de vraag of een vrouw wel alleen door India kan reizen. Als ik vertel dat ik ontelbaar vaak zonder vrees in mijn eentje de nachttrein heb genomen of na zonsondergang over straat durf te lopen, is de verbazing groot.

Dan leg ik uit dat er wel veel vrouwen verkracht worden, maar dat het per hoofd van de bevolking niet meer zijn dan elders.

Ik leg uit dat natuurlijk niet iedereen aangifte doet, maar dat dit in Nederland ook zo is. Dat de meeste daders bekenden van het slachtoffer zijn, net als in de rest van de wereld, en dat de kans dat je door een willekeurige man op straat wordt belaagd niet groter is dan in Europa. In New Delhi moet je natuurlijk wel oppassen, maar niet meer dan in Parijs, Londen of New York.