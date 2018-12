Hoe Theresa May als dancing queen haar zorgen probeerde weg te dansen

Welke herinneringen hebben onze correspondenten aan 2018? Deze week blikken zes correspondenten terug in een reeks persoonlijke verhalen. Vandaag Tim de Wit over het moeilijke jaar van Theresa May.

Ze stonden er al uren voor in de rij, voor de grote zaal in het congrescentrum in Birmingham. Maar in de wandelgangen heerste geen hooggespannen verwachting of enthousiasme. Veel leden van de Conservatieve Partij hoopten vooral dat hun premier niet zou afgaan. De speech van Theresa May op het partijcongres was dit jaar een van de meest in het oog springende momenten waar ik als correspondent bij was. Het moest de speech der speeches worden van de minister-president die zo onder vuur ligt.

Want geen enkele andere Europese regeringsleider verkeert in zwaarder weer. De ene regeringscrisis is nog niet opgelost, of de volgende storm dient zich alweer aan in Downing Street. In de afgelopen 2,5 jaar zijn er maar liefst twaalf ministers opgestapt. Zo is ze al toe aan haar derde brexit-minister.

Daarnaast kwam May op het congres, begin oktober, net terug uit Salzburg. Daar had ze op een speciale brexit-top met alle EU-leiders een enorme politieke inschattingsfout gemaakt: ze kwam met vage plannen en beloftes en kreeg een plens koud water over zich heen van alle 27 EU-leiders. Brexit zat op dat moment muurvast.

En daar kwam nog bij dat haar vorige speech op het partijcongres op een drama was uitgelopen. In Manchester kwam ze niet meer van een onophoudelijke hoest af, waardoor ze geen zin meer goed kreeg uitgesproken. De letters achter haar vielen van het decor af. En er kwam ook nog een comedian het podium op die haar een ontslagbrief aanbood.

Een absolute nachtmerrie: