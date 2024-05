NOS Wielrennen

woensdag 1 mei, 17:15

Vos grijpt leiding in klassement Vuelta, Faulkner verrast met etappezege

Kristen Faulkner komt na 142 kilometer als eerste over de streep in Zaragoza. Ze verslaat Georgia Baker in de sprint. Marianne Vos eindigt als derde en neemt de leiding in het klassement over.