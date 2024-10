EPA Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar

NOS Wielrennen • vandaag, 12:26 Tour de France in 2025: volledig in Frankrijk, Mont Ventoux en twee tijdritten

De 112de editie van de Tour de France is voor de wielrenners een 'ouderwetse' Tour de France. Het is pas de vierde keer deze eeuw dat de Tour start in Frankrijk en zonder het land te verlaten weer finisht op de Champs-Élysées in Parijs.

Daarnaast zijn bekende beklimmingen als de Tourmalet en de Mont Ventoux weer opgenomen in het routeboek en staan er twee individuele tijdritten gepland.

Grand Départ in Lille

De komende Tour, die op het lijf geschreven lijkt van Tadej Pogacar (drievoudig winnaar) en Jonas Vingegaard (tweevoudig winnaar), start komend jaar op 5 juli in Lille. In het noorden van Frankrijk wordt een etappe van 185 kilometer gereden die ook weer eindigt in Lille.

Een dag later krijgen de renners meteen de langste etappe van de Tour voor hun kiezen. Het gaat om een rit van 212 kilometer waarin de punchers waarschijnlijk om het geel zullen gaan strijden in Boulogne-Sur-Mer.

Enkele feitjes over de Tour de France 2025 De Tour start op 5 juli 2025 en eindigt op 27 juli 2025

Er zijn zeven vlakke etappes

Er zijn zes heuveletappes

Er zijn zes bergetappes, waarvan vijf met finish bergop

Er zijn twee tijdritten (één vlakke, één klimtijdrit)

Er zijn twee rustdagen

Er zijn in totaal 51.550 hoogtemeters

De Col de la Loze (2.304 meter) vormt het 'dak' van deze Tour

Geen Alpe d'Huez

Het vlakke begin van de Tour, met wat klimmetjes die geschikt zijn voor renners als Mathieu van der Poel en Wout van Aert, is om in te komen.

Verderop in de Ronde van Frankrijk wordt het veel pittiger, vooral de laatste tien dagen. Dan worden bekende Tour-bergen als de Hautacam, de Aspin, de Tourmalet, de Mont Ventoux, de Col de la Loze en La Plagne aangedaan.

Zelfs op de Franse feestdag, 14 juli, is het klimmen geblazen. En dat is bijzonder, want doorgaans is maandag de rustdag in Tour. Nu is deze dus opgeschoven naar dinsdag.

1:09 De route van de 112de Tour de France: start in Lille, finish op de Champs-Élysées

De dertiende etappe is er één waarbij wielervolgers herinneringen kunnen ophalen. Dat is namelijk een exacte kopie van de dertiende etappe uit 1986 waarin Bernard Hinault en Greg LeMond een rechtstreeks duel uitvochten. LeMond pakte toen 4.30 minuten terug op de in het geel rijdende Hinault en wist uiteindelijk die editie van de Tour de France te winnen.

Aspin, Tourmalet en Peyresourde in één rit

Voor de tv-kijkers wordt de veertiende etappe smullen. Die etappe start nog vlak in Pau, maar uiteindelijk moeten er 4.950 hoogtemeters overwonnen worden. Voor het eerst sinds 2012 zitten de Tourmalet, de Aspin en de Peyresourde in één rit. Dat wordt afzien.

'Tweestrijd met Pogacar en Vingegaard en misschien Evenepoel' Wielercommentator Sebastiaan Timmerman verwacht ook in de Tour van 2025 weer een strijd tussen Pogacar en Vingegaard. "En misschien Evenepoel, die ook weer een jaartje ouder en wijzer is. Maar zeker met de twee tijdritten op het programma zijn dit de favorieten." Timmerman hoopt dat de 'grote matadoren' dit jaar volledig fit aan de start staan. "Dat hebben we in de afgelopen jaren nog niet gehad. Vingegaard had afgelopen jaar een blessure en het jaar daarvoor was Pogacar nog herstellende van een val in Luik-Bastenaken-Luik. Hopelijk krijgen we nu een strijd waarbij ze topfit zijn." Voor Nederlandse renners zijn er zeker kansen in de eerste week van de Tour, denkt Timmerman. "De organisatie heeft er alles aan gedaan om de eerste week met vlakke etappes niet saai te laten worden. Ze kiezen nu vaak voor nog wat klimmetjes aan het einde. Dat is echt iets voor Van der Poel. Al moet hij wel rekening houden met Van Aert."

Afzien wordt het ook in etappe zestien als de Mont Ventoux op de planning staat. Voor het eerst sinds 2016 ligt er weer een finishlijn op de 'kale berg'.

Die editie van 2016 was overigens een bijzondere. De finish moest toen verlegd worden vanwege de harde wind en Bauke Mollema en Chris Froome botsten op een tv-motor. Dat leverde uiteindelijk historische beelden op doordat Froome zonder fiets kwam te zitten en in zijn gele trui rennend naar boven ging.

3:36 'Een wielrenner zonder fiets, wat gebeurt hier?'

In etappe achttien maakt de Tour-organisatie het nog bonter. In die rit, met de Col de la Loze, moeten de renners maar liefst 5.500 hoogtemeters overbruggen, het hoogste aantal in deze ronde.

De Col de la Loze zal voor de twee topfavorieten van deze Tour waarschijnlijk verschillende gevoelens naar boven halen. Pogacar verloor in 2023 maar liefst 5.45 minuten op Vingegaard tijdens deze beklimming. De Tour werd daar definitief beslist in het voordeel van Vingegaard en Visma-Lease a Bike, toen nog Jumbo-Visma genaamd.

Dit keer wordt de Col de la Loze van een andere kant beklommen, maar de 26 kilometer lange klim zal zeker niet minder zwaar zijn.

Gaan we Van der Poel zien?

Is er kans op Nederlandse succes? Ja. Maar de vraag is of we Van der Poel komend jaar in actie gaan zien tijdens de Tour. Mocht dat zo zijn, dan kijkt de onttroonde wereldkampioen ongetwijfeld uit naar de eerste week en dan specifiek naar de zevende etappe, want dan wordt er gefinisht op de Mûr-de-Bretagne, waar de Nederlander in 2021 de gele trui veroverde.

3:20 Fenomenale Van der Poel wint Tourrit op Mûr-de-Bretagne en verovert gele trui

En voor de Nederlandse wielerfans is de 19de etappe naar La Plagne er ook eentje om naar uit te kijken. Daar zorgde Michael Boogerd voor een van zijn hoogtepunten in zijn carrière door in 2002 een Touretappe te winnen.

Tenslotte eindigt de Ronde van Frankrijk volgend jaar weer in Parijs. Dit jaar week de Tour uit naar Nice, vanwege de Olympische Spelen in Parijs, maar de sprinters kunnen zich nu weer verheugen op een klassieke sprint op de Champs-Élysées.