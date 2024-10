Contractverlenging van formaat: Pogacar tot en met 2030 bij UAE Emirates

Aan het einde van zijn dienstverband zal Pogacar 32 jaar zijn. De Sloveen had al een contract tot en met 2027, maar dat is opengebroken.

Pogacar reed dit seizoen tien wedstrijden op het hoogste niveau (WorldTour + WK) en won slechts twee keer niet. In Milaan-Sanremo werd hij derde en in de Grote Prijs van Québec zevende. Alle andere acht wedstrijden op het hoogste niveau sloot hij af als eerste.

"Ik ben ontzettend trots dat ik langer bij UAE Emirates blijft", reageert Pogacar op de site van de ploeg. In 2019 pikte UAE hem als belofte op. Sindsdien heeft hij bij geen andere ploeg gereden. "Dit team is de afgelopen zes jaar mijn thuis geweest en ik kan me echt niet voorstellen dat ik ergens anders zou rijden."

Pablo Torres

Naast Pogacar is er één andere renner bij de ploeg uit de Emiraten met een contract tot en met 2030: de 18-jarige Spanjaard Pablo Torres. Hij komt volgend seizoen voor het eerst in actie voor het sterrenensemble. Dit jaar werd hij in de beloftencategorie tweede in de Giro d'Italia voor beloften en de Ronde van de Toekomst.