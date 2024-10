AFP Pogacar solo in de Ronde van Lombardije

NOS Wielrennen • vandaag, 16:47 Pogacar doet 'Pogacartje' in Ronde van Lombardije: vierde zege op rij in herfstmonument

Tadej Pogacar heeft weer een 'Pogacartje' gedaan, dit keer in de Ronde van Lombardije. De aanval waarvan je wist dat-ie ging komen, kwam op 48 kilometer van de finish. De Sloveense wereldkampioen stoof ervandoor in de finale van het vijfde wielermonument van het jaar en kwam solo aan bij de finish aan het Comomeer.

Achtervolger Remco Evenepoel, de beste van de rest, kwam ruim drie minuten na Pogacar over de streep. Bijna vijf minuten na Pogacar kwam de Italiaan Giulio Ciccone als derde aan, nadat hij in de slotkilometers buiten ieders zicht naar achtervolgers Pavel Sivakov, Enric Mas en Lennert van Eetvelt was geslopen en bij ze was weggereden.

Pogacars vierde

Na zeges in 2021, 2022 en 2023 lukte het Pogacar in 2024 voor de vierde keer op rij om te winnen in Lombardije, zoals iedereen stiekem wel had verwacht, in een ongekend sterk jaar op de fiets. Nooit eerder won een renner de Giro, de Tour, de wereldtitel op de weg en de Ronde van Lombardije in één jaar. Pogacar is de eerste.

Zijn grootste uitdager Evenepoel, met gouden helm en gouden schoenzolen, reed voor de eerste keer mee in Lombardije sinds zijn vreselijke valpartij in de editie van 2020, waar hij onder meer zijn heup brak.

De Belg reed met twee olympische titels - vandaar de gouden accessoires - een ongekend jaar, maar was in directe strijd met Pogacar telkens de mindere. Pogacar deed niet mee op de Olympische Spelen van Parijs. Ook op het parcours van Bergamo naar Como, dat de wereldkampioen zo goed ligt, kon Evenepoel niet mee op het moment dat het moest.

AFP Pogacar is gedemarreerd uit een groepje met Evenepoel

Het peloton moest in ruim 250 kilometer 4.800 hoogtemeters trotseren, waar op vijftig kilometer van de finish met de Colma di Sormano (12,8 kilometer à 6,7%) de langste klim van de dag begon. Een uitgelezen plek voor Pogacar om aan te vallen. En dat gebeurde ook.

Dat leek, zoals wel vaker bij Pogacar, veel vanzelfsprekender dan het eigenlijk was. Vanaf de eerste meters was het gaspedaal namelijk constant ingedrukt. Gemiddelde snelheid lag ondanks zeven beklimmingen boven de 42 kilometer per uur.

Drie Nederlanders

Bovendien was een enorm sterke groep renners er al vroeg op de dag vandoor gegaan. Tussen de 22 renners vooraan fietsten sterke klimmers als Daniel Felipe Martinez, Antonio Tiberi, Damiano Caruso, Einer Rubio, Mauri Vansevenant, Eddie Dunbar, Anders Johannessen en de drie Nederlanders Thymen Arensman, Wilco Kelderman en Martijn Tusveld.

AFP Wilco Kelderman in de aanval in de 118de Ronde van Lombardije.

Als Pogacar meerijdt moet je wat proberen als tegenstander. Dan maar vroeg al je sterkste mannen vooruit sturen. Pogacars ploeg reageerde daadkrachtig. UAE nam de kop van het peloton ter controle en hield het gat met de koplopers lange tijd rond de twee, drie minuten.

Op honderd kilometer voor de finish was het gat toch opgelopen naar bijna vijf minuten, waarna Pogacars mannen echt even aan het werk moesten. Grote zorgen ontstonden niet, want dertig kilometer later was het gat alweer teruggebracht tot onder de twee minuten.

Aan de voet van de Colma di Sormano was het gat al minder dan een minuut. Halverwege die klim was de laatste vluchter opgeslokt en vond Pogacar het tijd om te gaan. Mas, Evenepoel en Lennert Van Eetvelt waren de enige die nog enigszins in de buurt konden blijven, al snel wel een halve minuut achter de regenboogtrui.

Direct na het 'Pogacartje', een monsterlijke solo, was wel duidelijk: de rest zou Pogacar pas weer na de finish terug zien.