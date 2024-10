ANP Bauke Mollema

NOS Wielrennen • vandaag, 11:56 Mollema aast op record in Lombardije: 'Maar Pogacar kloppen gaat niet lukken' Arthur Huizinga volgt wielrennen voor NOS Sport

Arthur Huizinga volgt wielrennen voor NOS Sport



Bauke Mollema is op recordjacht. De 37-jarige veteraan van Lidl-Trek staat morgen voor de zestiende keer aan de start van de Ronde van Lombardije, het vijfde en laatste monument van het wielerseizoen.

Daarmee wordt hij recordhouder samen met de overleden Davide Rebellin en Domenico Pozzovivo (41), als die laatste ook aan het vertrek verschijnt tenminste. "Pozzovivo gaat stoppen", vertelt Mollema aan de telefoon vanuit Noord-Italië. "En ik ga nog twee jaar door in principe. Het zou mooi zijn als ik in de komende jaren alleen recordhouder kan worden. Dat ik vaker zo'n Italiaans monument heb gereden dan de Italianen zelf."

Dat record zal altijd in het niet vallen bij die 12de oktober 2019. Die dag schreef Mollema tot veler verrassing 'de koers van de dode bladeren' (de letterlijke vertaling van het Italiaanse 'corsa delle foglie morte'') op zijn naam. "De grootste zege in mijn carrière", aldus Mollema.

1:59 2019: Mollema soleert naar monumentale zege in Ronde van Lombardije

Mollema: "Ik vind het een prachtige koers. Een zware koers ook. Bij mijn eerste deelname in 2008 was ik er echt nog niet klaar voor. Volgens mij heb ik toen nog een stukje van de klim naar Madonna del Ghisallo gedaan en ben toen afgestapt. Nu geniet ik elke keer als we langs die beroemde wielerkapel rijden en de klokken geluid worden."

"Het lukt me altijd vrij aardig om zo laat in het seizoen nog in vorm te zijn. En deze koers ligt mij ook gewoon natuurlijk."

Afdalen op videobeelden

Mollema was al een paar keer dicht bij de zege geweest. Toch had niemand verwacht dat hij in 2019 mannen als Alejandro Valverde en Tour de France-winnaar Egan Bernal een loer zou draaien.

"Ik wist dat ik ze bergop niet zou kunnen kloppen en dus ben ik er nog voor de Civiglio vandoor gegaan. Die afdaling kende ik echt heel goed, want ik had heel veel videobeelden bekeken. Daar won ik zomaar 15 tot 20 seconden en dat maakte het verschil."

Uiteindelijk had Mollema alle tijd om te genieten van zijn triomftocht. Hij kon nog even zwaaien naar zijn moeder die met een paars hoedje in de laatste bocht stond. De finishstraat in Como was helemaal voor hem alleen.

De NOS was die dag vooral uitgerukt om de laatste wedstrijdkilometers van Laurens ten Dam vast te leggen. "Toen kregen ze mij voor de camera", lacht Mollema. "Ik had al afgesproken met Lau om die avond met hem en Sam Oomen uit eten te gaan. Dus dat hebben we gedaan."

4:44 2019 | Ten Dam eindigt loopbaan in Ronde van Lombardije: 'Speciaal dat Bauke wint'

Sinds 2006 legt de organisatie de finish de ene keer in Como en dan weer in Bergamo. Dit jaar eindigt de wedstrijd weer aan het Como-meer. Wat Mollema betreft mag dat altijd zo zijn.

"Voor mij is dat de échte Ronde van Lombardije. Met in de finale eerst de Ghisallo, dan de Muro di Sormano (met percentages van boven de 20 procent) en vlak voor de finish de Civiglio. Dit jaar hebben ze flink wat aangepast."

"De Sormano doen we wel, maar niet die steile muur. Dat komt denk ik door de gevaarlijke afdaling, waar Remco Evenepoel, Laurens De Plus en Jan Bakelants het ravijn indoken. Ik vind dat eigenlijk zonde. Nu is het een gewone klim geworden van maar liefst 13 kilometer. En dan lijkt het meer op een bergetappe dan een klassieker."

Pogacar niet te kloppen

Met een overwinningsroes houdt Mollema dit keer geen rekening. "Ik was goed op het WK, maar ik weet niet zeker of dat na twee weken nog zo is. En ik vrees dat er aan Tadej Pogacar toch niets te doen is. Ik heb deze week de finale verkend en later zag ik dat Pogacar minúten sneller de Sormano was opgereden dan ik. Wat hij doet is echt wel indrukwekkend."

Is het nog wel leuk om te koersen als Pogacar erbij is? "Oh jawel, hoor. Ik snap dat mensen het saai gaan vinden als hij weer een van die lange solo's eruit gooit. Dat hoort misschien ook wel een beetje bij het huidige wielrennen: Evenepoel en Mathieu van der Poel doen het ook. Maar op dit moment Pogacar kloppen, dat gaat niet lukken. Ik denk dat hij voor de top van de Sormano al vertrokken is."

Ronde van Lombardije bij de NOS De Ronde van Lombardije start zaterdag om 10.35 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Na de koers is er een samenvatting te zien.