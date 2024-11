Ploegleider Vierhouten aan de slag bij WorldTour-ploeg Bahrain Victorious

Aart Vierhouten gaat aan de slag bij wielerploeg Bahrain Victorious. Hij wordt bij de World Tour-ploeg sportief directeur. De 54-jarige Nederlander werkte voor Q36.5 Pro Cycling, voorheen Qhubeka. Vierhouten was daar ploegleider.

Na zijn actieve wielercarrière was Vierhouten tussen 2010 en 2014 bondscoach van de Nederlandse junioren en beloften, waarna hij ook even ploegleider was bij Vacansoleil-DCM. Ook werkte hij korte tijd voor UAE Emirates, de ploeg van wereldkampioen en Tourwinnaar Tadej Pogacar.