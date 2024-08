ANP Jacco Verhaeren

NOS Wielrennen • vandaag, 09:16 Verhaeren combineert Visma-wielerploeg met KNZB: 'Mijn nieuwsgierigheid gaat nooit weg'

"Goed mijn tijd managen, geen tijd verdoen." Dat is er volgens Jacco Verhaeren voor nodig om de combinatie van twee banen in de topsport mogelijk te maken.

De 55-jarige coach treedt toe tot het sportief managementteam van wielerploeg Visma-Lease a Bike en keert daarnaast terug bij de Nederlandse zwembond KNZB.

"Het zwemmen is voor mij natuurlijk een bekende wereld, het wielrennen echt nog niet. Dat vind ik een prachtige combinatie", aldus Verhaeren, die in het verleden onder anderen olympische kampioenen Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo onder zijn hoede had.

Onder zijn leiding veroverde Frankrijk bij de Olympische Spelen in Parijs zeven zwemmedailles, waaronder vier gouden van fenomeen Léon Marchand. Daarvoor werkte de coach bij de Australische bond.

Vuurdoop in Vuelta

"Ik stort mij vol in het wielrennen", benadrukt Verhaeren in Langs de Lijn En Omstreken. "Maar ik heb daarnaast ook altijd andere prikkels nodig. Voor mij werkt dat heel goed, dat ik inspiratie van verschillende kanten krijg en daarmee aan de slag kan."

Komende week bezoekt hij de slotweek van de Ronde van Spanje. waar de Visma-ploeg met Wout van Aert al drie etappes won. "De Vuelta wordt de vuurdoop, mijn echte kennismaking met de wedstrijdsport wielrennen."

audiofragment Verhaeren werkt bij Visma-wielerploeg en KNZB: 'Weet dat een dag maar 24 uur heeft'

Voorlopig bestaan zijn werkzaamheden bij de Nederlandse wielerploeg vooral uit "kijken en luisteren", zegt Verhaeren. "Waar ik als eerste naar kijk is hoe het team functioneert. Hoe is de samenwerking, hoe wordt er gecommuniceerd? Wórdt er gecommuniceerd?"

"Bij Visma doen ze natuurlijk al heel veel dingen goed. Ik kom niet binnen in een crisis, het is een heel goedlopend team. En toch ga je kijken hoe het beter kan. Maar over de sport en de mensen moet ik nog heel veel leren, en dus veel luisteren."

Strateeg bij KNZB

Hij omschrijft zijn functie bij de wielerploeg, waar hij ook bij wedstrijden en trainingskampen zal zijn, als een "reizende rol". Perfect te combineren met heel ander werk bij de KNZB in Eindhoven, helemaal in zijn wereldje.

"Ik weet dat ik voor de zwembond veel kan betekenen met mijn ervaring", zegt Verhaeren, wiens officiële titel bij de KNZB 'performance strateeg' luidt.

ANP Athene 2004: Zwemster Inge de Bruijn met naast haar trainer Jacco Verhaeren

"Het gaat over planning, wanneer selecteer je? Wat doen de coaches en hoe werken zij samen met experts? En hoe maken we daar een eenheid, een beter team van?"

Het lijkt veel, maar Verhaeren weet waar hij aan begint. "Ik weet dat een dag maar 24 uur heeft. Maar toch, mijn nieuwsgierigheid gaat nooit weg en dat is mijn drijfveer."

"En ik ben het wel gewend. Ik heb hiervoor ook zeven jaar in Australië gezeten. Alleen voor het zwemmen, maar door die reisafstanden gaat daar ook heel veel tijd in zitten. Dat is hier allemaal een stuk makkelijker", zegt Verhaeren, die zijn werkzaamheden voor de zwembond voornamelijk uit zal voeren in zijn woonplaats Eindhoven.