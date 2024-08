AFP Léon Marchand zwaait naar het publiek

NOS Sport • vandaag, 21:10 Fransman Marchand is koning van zwemtoernooi: 'Hij is bijna nederig te noemen'

Drie jaar geleden, bij de vorige Olympische Spelen, zwom Léon Marchand nog vrij anoniem mee in het olympisch zwembad van Tokio. Nu, in eigen land, is de 22-jarige Fransman plots de koning van het zwemtoernooi.

Marchand veroverde deze Spelen liefst vier olympische titels en legde met het Franse estafetteteam beslag op brons. Hij is daarmee sinds deze week een van de drie zwemmers die tijdens één Spelen minimaal vier individuele olympische titels veroverden. De Amerikanen Michael Phelps en Mark Spitz gingen hem voor.

Jacco Verhaeren, die hem als directeur van de Franse zwembond van dichtbij meemaakt, noemt het niet echt een grote verrassing dat Marchand het zo goed doet deze Spelen. "Want hij werd vorig jaar ook op drie afstanden wereldkampioen. Maar indrukwekkend is het wel."

Laatbloeier

Verhaeren heeft Marchand, die hij een laatbloeier noemt, de afgelopen jaren in korte tijd grote stappen zien maken. "Het opvallende aan hem is dat hij een paar jaar geleden nog gewoon een goede zwemmer was, geen heel bijzondere resultaten neerzette. Maar in drie jaar tijd is hij uitgegroeid tot een wereldster op meerdere afstanden. Hij is pas wat later op stoom gekomen."

1:42 Marchand Franse zwemkoning van de Spelen met vier gouden medailles

De voormalig bondscoach van de Nederlandse zwemploeg looft de manier waarop Marchand is begeleid in zijn jeugd. "Dat is op een goede, rustige manier gebeurd. Je hebt weleens atleten die bijvoorbeeld achttien jaar zijn, maar biologisch nog niet zo ver zijn. Mensen die wat later volwassen worden. Daar is Léon er een van."

Verhaeren noemt de begeleiding van Marchand als voorbeeld van een goede talentontwikkeling. "In Tokio was hij natuurlijk al wel een goede zwemmer, maar nog niet uitontwikkeld qua spierkracht en uithoudingsvermogen. Hij is daar heel goed en rustig in begeleid. Drie jaar geleden is hij in Amerika op een hoger niveau gaan trainen onder Bob Bowman en nu komt het talent pas echt tot uiting."

Dat hij de nieuwe zwemheld van de Fransen is, wordt direct duidelijk als hij in het zwembad verschijnt. Hij wordt hartstochtelijk toegezongen. En als hij aan zijn race bezig is, juichen de Fransen elke keer als hij met zijn hoofd boven water komt.

Verhaeren geniet ook van Nederlandse medailles Jacco Verhaeren keek dit olympisch zwemtoernooi uiteraard ook met extra interesse naar de prestaties van de Nederlandse zwemploeg, waarvan hij nog veel mensen kent. "De bronzen medailles van Tes Schouten en Caspar Corbeau vind ik heel mooi. Corbeau pakt bijvoorbeeld brons achter Léon Marchand en de voormalig olympisch kampioen. Tuurlijk mag je wel hopen op meer, maar dan heb je het gewoon heel goed gedaan." "De finale van de 100 meter vrije slag met Marrit Steenbergen was wel een beetje jammer. Maar je weet ook dat het de Olympische Spelen zijn. De verschillen zijn gewoon niet groot. Dus een medaille halen is al knap, en goud is helemaal lastig."

3:15 Verhaeren over zwemfenomeen Marchand: 'Manier waarop indrukwekkend'

Marchand zelf blijft nuchter onder zijn status als koning van het olympisch zwemtoernooi, weet Verhaeren. "Hij is een heel rustige jongen, bijna nederig te noemen. Iemand die met twee voeten op de grond staat, een harde werker."

Gekkenhuis

En, zo vertelt Verhaeren, zijn prestaties komen gezien zijn prestaties de afgelopen jaren niet helemaal uit de lucht vallen. "Vorig jaar brak hij het wereldrecord van Michael Phelps op de 400 meter wisselslag. Dus die hoge verwachtingen, zeker in Frankrijk, waren er vanaf toen al wel."

"En de Olympische Spelen voor thuispubliek, is wel iets bijzonders natuurlijk." Maar daar is Marchand goed in begeleid, weet Verhaeren. "We wisten dat het een gekkenhuis zou worden, een knotsgekke sfeer in het zwembad. Hoe gebruik je die energie dan op een goede manier? Maar hij is daar echt heel goed mee omgegaan en geen enkel moment in paniek geraakt."

1:02 Marchand evenaart met vier goud Spitz en Phelps: 'Dat zijn levende legendes'

Toch was Marchand, die de druk wel op zijn schouders voelde voorafgaand aan de Spelen, even overweldigd door het uitzinnige Franse publiek. "Ik had kippenvel over mijn hele lichaam. Dat went nooit, ik geniet er elke keer van als ik het stadion in loop."

Dat hij nu een record deelt met Phelps en Spitz, moest hem nog wel even verteld worden na zijn vierde individuele medaille. "Dat wist ik niet", lachte Marchand. "Maar dat is heel gaaf. Dat zijn legendes."