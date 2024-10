Lavreysen vol lof over Hoogland na WK: 'Hij schakelde veel grote concurrenten uit'

"Nu ga ik even twee weken mijn fiets niet aanraken", gaf Lavreysen toe na zijn hattrick op zowel de Olympische Spelen als de WK, waarna Hoogland bevestigde: "Ik ga ook even wat rust pakken."

'Wielrenner van het jaar'

Volgens Hoogland is zijn landgenoot dan ook de wielrenner van het jaar. "Leuk, al die prestaties van mensen op de weg, maar dit is écht alles winnen."

"Wereldkampioen word je niet alleen in de finale. Hoe Harrie daar kwam is natuurlijk veel efficiënter dan ik."

Waar Hoogland tegen Yakovlev en Paul een derde heat nodig had, plaatste Lavreysen zich constant in twee sprints voor de volgende ronde. Daarnaast moest Hoogland na de kwalificaties naar de zestiende finales. Die mocht Lavreysen overslaan omdat hij zich in de top vier kwalificeerde.

"Heel eerlijk", vervolgt Hoogland. "Ik was leeg. In de eerste ronde tegen Harrie probeerde ik nog het spel te spelen, maar ik kon niet veel meer. Hij kwam er zo makkelijk over, dat is gewoon klasse."