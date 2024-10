NOS Wielrennen • gisteren, 20:27 Lavreysen 'genoot' van gewonnen kilometertijdrit op WK en stapelt record op record

3:11 Lavreysen wint kilometertijdrit en is eerste baanwielrenner ooit met vijftien wereldtitels

Harrie Lavreysen is de nieuwe wereldkampioen op de tijdrit van 1 kilometer. De baansprinter was in het Deense Ballerup met een tijd van 57,321 seconden nog sneller dan in de kwalificatie, toen hij het wereldrecord op zeeniveau scherper zette. Titelverdediger Jeffrey Hoogland pakte zilver.

Met zijn nieuwe wereldtitel is Lavreysen voor de vijftiende keer wereldkampioen op de baan geworden, waardoor hij alleen recordhouder is. Na zijn wereldtitel op de teamsprint van afgelopen woensdag had Lavreysen het record van veertien titels van de Fransman Arnaud Tournant geëvenaard.

"Ik wist dat ik goed op weg was", zei Lavreysen erover. "En ik wist dat dat record ooit zou kunnen sneuvelen. De WK baan worden al meer dan honderd jaar verreden en kennen veel mooie records en ranglijstjes. Dat ik bovenaan een van die lijstjes mag staan, is heel bijzonder."

Nog meer records

Lavreysen vestigt steeds meer records. Zo verbeterde hij op één dag twee keer het wereldrecord op zeeniveau op de tijdrit van één kilometer. Dat stond op naam van Hoogland, met een tijd van 57,813 seconden. Lavreysen kwalificeerde zaterdag zich met een tijd van 57,468 seconden en dook daar in de finale nog een tiende onder.

En daar hielden de records nog niet op voor Lavreysen op vrijdagavond. Na zijn wereldtitel op de kilometertijdrit heeft hij in alle vier de sprintonderdelen een wereldtitel op zak. De enige die eerder in die opzet slaagde, was Sir Chris Hoy.

"Ik wist dat ik ooit voor die kilometertijdrit moest gaan", zei Lavreysen. "Dit jaar leek me er perfect geschikt voor, zo vlak na de Olympische Spelen. En ik heb er onwijs van genoten vandaag."

De 27-jarige Lavreysen reed voor het eerst de kilometertijdrit op een internationaal kampioenschap. Wel werd hij al twee keer Nederlands kampioen. De tijdrit van 1 kilometer is geen olympisch onderdeel.

Zilver voor Hoogland

Voor die andere Nederlandse topsprinter, Jeffrey Hoogland, was de dag minder succesvol. De tijdrit van 1 kilometer was jarenlang zijn onderdeel. Het wereldrecord op laaglandbanen stond tot vrijdag op zijn naam, hij was uittredend wereldkampioen en hij heeft het officiële wereldrecord (genoteerd op een baan op hoogte in Mexico) op zijn naam staan.

Toch moest hij zowel in de kwalificatie als in de finale zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot. "Ik baal ontzettend. Ik had het gevoel dat ik niet lekker op de fiets zat en kon ook niet doorversnellen. Het ging gewoon voor geen meter."

"Ik denk dat dit mijn slechtste kilometer ooit was, en dat op het slechtste moment. Ik ben geen moment lekker op gang gekomen. Het komt gewoon heel slecht uit dat het gebeurde in een finale waar Harrie meedeed."

