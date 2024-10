Lavreysen rijdt wereldrecord op zeeniveau in kilometerkwalificatie op WK baan

Hoogland zelf was overigens ook sneller dan zijn oude record. Hij reed de kilometer in een tijd van 57,7 seconden. Vanzelfsprekend hebben beide mannen zich gekwalificeerd voor de finale, die vanavond om 20.00 uur op het programma staat. Zij gelden daar als de grote favorieten voor de wereldtitel.

"Het was sneller dan ik had verwacht", gaf bondscoach Hugo Haak toe na de kwalificaties. "Ik had voor beide mannen een tijd laag in de 58 seconden in mijn hoofd. Het verbaast me dat ze allebei sneller zijn dan dat."