Van de Wouw op medaillekoers in sprinttoernooi na spannende kwartfinale

Hetty van de Wouw is goed begonnen aan het individuele sprinttoernooi op de WK baanwielrennen in het Deense Ballerup. Ze heeft een plek in de halve finales bemachtigd. Vrijdag zijn de wedstrijden om de medailles.

In de halve finales treft ze Sophie Capewell, een sterke Britse tegenstander. De twee hebben al drie keer eerder tegen elkaar gestreden, waaronder op de Olympische Spelen in Parijs. Alle drie de keren won de Nederlandse met 2-0 van de Britse. Vrijdag rijden ze om 19.24 uur tegen elkaar op de wielerbaan van Ballerup.

"Maar ik heb nu nog niks", relativeerde Van de Wouw na de kwartfinales.

2:24 Van de Wouw na gewonnen kwartfinale: 'Zij was sneller, maar ik was tactisch sterk'

"En ik kwalificeerde me als zesde, dus ik ben al blij dat ik nu bij de beste vier hoor." In de kwalificatie voor het sprinttoernooi was Capewell (tweede) ruim twee tienden van een seconde sneller dan de Brabantse.

Spannende kwartfinale

Maar dat gold ook voor Katy Marchant, de tegenstander van Van de Wouw in de kwartfinales. En Marchant moest uiteindelijk toch haar meerdere erkennen in Van de Wouw. "Zij was sneller, maar ik reed tactisch sterker."

Haar duel met Marchant bleef lang spannend. De Britse won namelijk de eerste sprint, waardoor Van de Wouw de tweede sprint moest winnen. Dat deed ze, waarna beide vrouwen in de laatste sprint alles op alles zetten om vrijdag weer in actie te mogen komen.

Na wat uitgedeelde duwtjes won Van de Wouw met een minuscuul verschil nadat ze als eerste haar wiel over de streep had geduwd. "Ik had nog nooit tegen Marchant gereden, maar Capewell ken ik wel. Ik weet hoe zij rijdt en dat ik vaak tegen haar win is mooi. Ik heb zin in morgen", sluit ze lachend af.

Eerder op de dag werd Steffie van der Peet, de andere Nederlandse sprintster, uitgeschakeld in de achtste finales.

