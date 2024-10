NOS Wielrennen • vandaag, 20:06 Wereldkampioene Wiebes: 'Ik dacht: ze komen nog over me heen. Maar ze kwamen niet'

Afgelopen zondag hielp ze op de slotdag van de Simac Ladies Tour SD Worx-ploeggenote Lotte Kopecky nog aan de ritwinst en eindzege op de weg. Een halve week later sprint ze op de wielerbaan van het Deense Ballerup naar de wereldtitel op de scratch. "Het moet nog even binnenkomen, hoor", reageert goudhaantje Lorena Wiebes. "Supermooi."

Ze leverde naar eigen zeggen een zo goed als perfecte race af. En dat als debutante op een groot internationaal toernooi. "Ik dacht in de laatste ronde: ze komen nog over me heen. Maar ze kwamen niet", vertelt ze met een brede lach op het gezicht.

Het begin was wel even lastig, bekent de 25-jarige Wiebes. Met name omdat een Française de benen had genomen. "Ze kreeg best wel een groot gat. Maar ik had met de bondscoach afgesproken gewoon rustig te blijven en echt te focussen op de sprint. En dat lukte."

Zittend

Moet ze het op de weg, waar tot de rapste aankomers in het peloton behoort, hebben van de laatste 150, 200 meter, op de baan is het zaak de sprint een beetje uit te smeren. "Ik ging heel even uit het zadel; dat voelt toch het beste voor mij hier. Maar verder is het zittend sprinten in plaats van staand. En dat is toch wat anders. Maar dat ging erg goed."

ANP Lorena Wiebes in de regenboogtrui na haar zege op de scratch

In haar contract bij SD Worx heeft de Europees wegkampioene laten opnemen dat ze de ruimte krijgt voor het baanwielrennen, mocht ze daar lol in hebben. In hoeverre ze daar gebruik van gaat maken, weet ze nog niet. Ook omdat de scratch bij de Olympisch Spelen niet op het programma staat, maar onderdeel is van het omnium.

"Ik moet er nog even goed over nadenken. Scratch is toch wel wat anders dan het omnium. Maar het smaakt wel naar meer..."

Stoomcursus

"Toen de bel ging en ze goed van voren zat, dacht ik: nu is-ie binnen", glundert een blije bondscoach Nick Stöpler, die de wegrenster - vorige week in de Simac Ladies Tour goed voor drie zeges in de massasprint - met een stoomcursus had voorbereid op het baantoernooi. "We hebben superveel simulaties gedaan."

3:03 Coach hoopt op meer Wiebes op de baan: 'Uitermate geschikt voor olympische onderdelen'

Stöpler hoopt dat Wiebes het niet bij dit ene optreden laat. "Als het aan mij ligt, gaat ze mee naar LA", verwijst hij naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. "Dit was voor haar een testcase. We gaan het nu laten bezinken. Haar prioriteit ligt voorlopig nog op de weg. Maar ze is supergeschikt voor de olympische onderdelen."

