Wiebes debuteert op WK baan met overtuigende wereldtitel op de scratch

Eerder dit jaar werd ze door haar krachtige sprint ook al Europees kampioen op de weg en won ze drie ritten in de Simac Ladies Tour. In principe blijft de weg voor haar de belangrijkste discipline, al denkt ze al wel na over een deelname op de baan op de Olympische Spelen van 2028.

"Als het parcours van de wegrit voor Los Angeles bekend wordt en het heel zwaar blijkt te zijn, kan ik ook besluiten om me meer te gaan focussen op het omnium en daarin voor een medaille te gaan", vertelde ze voor de WK in Denemarken.

Sommige finales worden al vroeg in de avond verreden en zijn dan alleen te volgen via een livestream: onder meer de puntenkoers met Philip Heijnen (vrijdag om 18.30 uur).

De wereldkampioenschappen duren van woensdag 16 tot en met zondag 20 oktober en zijn live te volgen bij de NOS via NPO 3 en een livestream. Van woensdag tot en met zaterdag zijn de medaille-onderdelen in de avond en begint de tv-uitzending op NPO 3 om 19.30 uur. Via een livestream zijn er al vanaf 18.30 uur beelden te zien.

Eindsprint

Borras werd ingerekend door het constant hoge tempo in het peloton, dat daardoor lang bij elkaar bleef. Pas in de laatste tien rondes kwamen er nieuwe aanvalspogingen, maar niemand kon een sprint voorkomen. Wiebes knalde daar oppermachtig naar de zege.

Dit was de enige keer deze week dat ze in actie kwam. Op de andere duuronderdelen staan namens Nederland Marit Raaijmakers en Lisa van Belle op de startlijsten.

Valente was de titelverdedigster. Vorig jaar in Glasgow hield de Amerikaanse de Nederlandse Maike van de Duin achter zich. De Assense, ook op de weg actief, heeft haar seizoen al beëindigd.

De laatste Nederlandse wereldkampioene op scratch was Kirsten Wild in 2020. Het was haar derde titel op scratch na eerdere zeges in 2015 en 2018.