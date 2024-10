Wiebes gaat de baan op, met Spelen in achterhoofd: 'Kijken of ik het leuk vind'

ANP

Wegrenster Lorena Wiebes was toch wel benieuwd. Hoe zou het zijn om zich tussen de wereldtoppers op de baan te mengen? Aan die nieuwsgierigheid komt volgende week een eind. Wiebes gaat namelijk mee met de Nederlandse ploeg naar de WK baanwielrennen in Denemarken, waar ze deelneemt aan het onderdeel scratch.

Maar eerst sluit de sprintster deze week haar seizoen op de weg af met de Simac Ladies Tour. In die zesdaagse rittenkoers door Nederland wil ze etappes winnen en misschien wel meestrijden om de eindzege, al moet ze dan wel afrekenen met haar sterke SD Worx-ploeggenote Lotte Kopecky .

Toch lonkt ook de Deense piste al. "Het is een grote uitdaging", vertelt Wiebes. "Ik heb al weleens Nederlands kampioenschappen op de baan gereden, maar dit is gelijk een WK en dat is wel wat anders."

Wiebes is bij de WK in het Deense Ballerup (16-20 oktober) de enige Nederlandse deelnemer op de scratch, een race over tien kilometer. Wie als eerste over de finish gaat, is de winnaar.

Ander spelletje

Op de weg is Wiebes een sprintkanon en staat ze garant voor tal van ritzeges in een seizoen. Ook op de scratch kan ze haar sprintbenen goed gebruiken, vertelt ze. Maar het is wel een heel ander spelletje.

"Sprinten op de baan is een langere inspanning", legt Wiebes uit. "Op de weg word je vaak afgezet door ploeggenoten, zo'n 200 tot 250 meter van de finish. Dan is het een kwestie van tien tot vijftien seconden sprinten, volledig uit het zadel. Op de baan heb je de bochten en moet je een sprint heel anders indelen. Je kan namelijk niet een hele ronde op de pedalen staan."

Dat Wiebes de baan opgaat, kwam voor sommingen als een verrassing. Maar zelf speelde ze al langer met het idee.

"Net voor de Tour de France bedacht ik me dat ik het wel zag zitten om na de Simac Ladies Tour aan de WK baan mee te doen en heb ik contact opgenomen met de bondscoach. Die was wel blij dat ik eindelijk de baan op wilde."

ANP Vorig jaar won Lorena Wiebes de slotetappe van de Ladies Tour

Wiebes werd al eerder gevraagd om in actie te komen op de baan namens Nederland, maar tot afgelopen zomer koos ze ervoor om zich volledig op de wegwedstrijd bij de Olympische Spelen in Parijs te richten.

"Dat is nu klaar", zegt Wiebes. "Er is nu wat meer tijd om erachter te komen of ik het baanwielrennen leuk genoeg vind om er in de toekomst meer mee te doen."

Combinatie weg- en baanwielrennen Wiebes is niet de eerste die weg- en baanwielrennen combineert. Wereldtoppers Lotte Kopecky en Elisa Balsamo doen het al langer. Volgens Wiebes is het prima te combineren. "Lotte is daar een goed voorbeeld van. Mijn ploeg is er akkoord mee. Het is ook meegenomen in de onderhandelingen, toen mijn contract werd opengebroken."

En in die toekomst, in de zomer van 2028 om precies te zijn, liggen de Spelen in Los Angeles. Daar maakt de scratch onderdeel uit van het omnium, waarbij renners vier verschillende baanonderdelen afwerken. "Als het parcours van de wegrit voor LA bekend wordt en het heel zwaar blijkt te zijn, kan ik ook besluiten om me meer te gaan focussen op het omnium en daarin voor een medaille te gaan", aldus Wiebes.

Aardige versnelling

In aanloop naar haar WK-debuut trainde Wiebes al veel op de baan. "De eerste training was nog wat saai en vooral bedoeld om te wennen aan de baan. Aan sprintwerk ontbrak het nog. Maar daarna werd het steeds leuker."

Aan sprintwerk is deze week bij de Simac Ladies Tour in elk geval geen gebrek. De etappewedstrijd op Nederlandse bodem begint vandaag met een individuele tijdrit van tien kilometer. In de rest van de etappes kunnen de sprinters hun hart ophalen.