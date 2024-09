NOS Wielrennen • vandaag, 20:00 Eindelijk valt alles op zijn plaats voor Wiebes: 'Ik voelde de druk wel hoor'

Ze had haar zinnen gezet op de Olympische Spelen, maar daar kwam ze klem te zetten achter een valpartij. In de Tour de France Femmes zou ze de eerste gele trui gaan pakken, maar verloor ze haar derailleur in volle sprint.

Door die teleurstellingen werd de Europese titel elke dag meer waard voor de snelste sprintster ter wereld, Lorena Wiebes. En ze leverde.

"Het werd nog even spannend in de finale", keek Wiebes terug op haar tweede EK-titel. "Ik zat tussen twee treintjes in, die van Italië en Polen. Toen dacht ik, met 200 meter te gaan: nu moet ik gaan. Ik zat even ingesloten, maar je moet rustig blijven. Want negen van de tien keer valt er wel een gaatje."

De Nederlandse ploeg had 160 kilometer lang de touwtjes stevig in handen, maar juist in de laatste kilometer raakten ze toch even de controle kwijt. Maar ook dat was deel van het plan, aldus Wiebes. "We wisten dat Italië qua topsnelheid beter was. En we hadden we afgesproken om daar een beetje achter te blijven."

"Het is toch wel een opluchting om weer te winnen. Ik voelde de druk wel hoor, toe die meiden de hele tijd op kop reden. Dan bouwt de spanning zich op. We hebben bewezen dat we er als team staan. En dat de bondscoach een goede keuze heeft gemaakt."

Uiteindelijk werd Wiebes in positie gebracht door Amber Kraak en Thalita de Jong. "Thalita trok volle bak door in die laatste kilometer", had Wiebes gezien. "Dat deed ze écht heel goed."

De Jong: 'Geen fouten maken'

"We hebben als ploeg fantastisch gereden", vond De Jong ook. "Vooraf praat je over allerlei scenario's en de trein die we willen opzetten. . We hebben de hele wedstrijd onder controle gehouden en lieten eigenlijk niemand rijden. En in die hectische laatste kilometer konden we Lorena naar voren loodsen en in die Italiaanse trein afzetten."

Ze klinkt als een doorgewinterde lead-out, maar dat is ze niet. De 30-jarige De Jong ontpopt zich juist meer en meer als een klassementsrenster. In de afgelopen Tour de France Femmes werd ze nog tiende.

"Natuurlijk had ik vooraf wel wat twijfels, omdat ik dit niet gewend ben. En met Lorena, de beste sprinter van de wereld in je wiel, wil je geen fouten maken. Maar ik heb al complimenten gehad van Lorena en dat doet me heel erg goed."

Bredewold: 'Vooral blij voor Lorena'

Voor uittredend kampioene Mischa Bredewold was het werk voor die laatste kilometer al gedaan. "We probeerden de Italianen een beetje moe te maken. En op het einde heb ik ze nog een beetje in de weg kunnen rijden."

De uitkomst bracht ook bij haar een brede glimlach op het gezicht. Bredewold weet als geen ander hoe groot de teleurstelling was voor Wiebes bij het mislopen van haar vorige grote doelen.

Als ploeggenote van Wiebes en Vollering zagen we Bredewold afgelopen zomer vaak haar kopvrouwen moed inpraten. "Ik ben vooral blij voor Lorena. We gingen voor goud. En ze heeft al zoveel pech gehad dit jaar, dat ik echt blij ben dat het nu lukt."

Vorig jaar stond Wiebes nog teleurgesteld op het podium in Drenthe, naast de stralende Bredewold. Tegen de afspraken in werd Bredewold Europees kampioene met een late aanval op de VAM-berg. Vandaag betaalde ze dat dubbel en dwars terug.

"Ik kijk er niet meer op die manier naar en zij volgens mij ook niet. Dat is iets dat we al lang en breed achter ons hebben gelaten. We gaan hartstikke goed met elkaar om. Ik heb er geen seconde op die manier over nagedacht."