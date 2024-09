NOS Wielrennen • vandaag, 17:45 Wiebes springt op Italiaanse sprinttrein en wordt voor tweede keer Europees kampioen

1:16 Wiebes springt op Italiaanse trein en sprint met overmacht naar Europese titel

Lorena Wiebes is in Belgisch Limburg voor de tweede keer Europees kampioen wielrennen geworden. De Nederlandse sprintster werd in de straten van Hasselt uitstekend gebracht door haar ploeggenoten, maar ze koos in extremis toch het wiel van de Italiaansen en maakte het vervolgens met veel overmacht af.

Oud-wereldkampioene Elisa Balsamo werd tweede, de Poolse Daria Pikulik derde.

NOS De top tien van het EK wielrennen voor vrouwen.

De Europese titelstrijd voor vrouwelijke profrensters bestaat pas sinds 2016. Sindsdien zijn acht van de negen titels gewonnen door een Nederlandse.

Anna van der Breggen (2016), Marianne Vos (2017), Amy Pieters (2019), Annemiek van Vleuten (2020), Ellen van Dijk (2021), Wiebes zelf (2022) en Mischa Bredewold (2023) gingen haar voor. In 2018 ging de titel naar de Italiaanse Marta Bastianelli.

Wiebes is de eerste vrouw die twee keer Europees kampioene op de weg is geworden.

Bredewold geeft kampioenstrui met liefde door

Uittredend kampioene Mischa Bredewold, die vorig jaar op de VAM-berg met een late aanval de Europese titel afsnoepte van Wiebes, stelde zich vandaag volledig in dienst van de sprintster.

Na een moeizaam voorjaar wist Bredewold haar kampioenstrui de laatste weken toch wat glans te geven met overwinningen in de Ronde van Baskenland, de Ronde van Thüringen en de Franse eendagskoers in Plouay.

1:32 Bredewold genoot van seizoen als Europees kampioen: 'Mooi om het te kunnen missen'

Met liefde wilde ze haar trui overdragen aan een ploeggenoot. "Het is mooi om het te kunnen missen", stelde ze voor de koers. "Ik heb ervan genoten."

Veel afwezigen

Toch is de Europese titelstrijd nog altijd zoekende naar status. Zo ontbraken grote namen als Demi Vollering, Marianne Vos en Tour-winnares Kasia Niewiadoma en zelfs wereldkampioene Lotte Kopecky aan het vertrek.

Eerder deze week werd ze wel Europees tijdritkampioene, maar de Belgische vond de wegwedstrijd niet passen in haar ideale voorbereiding op het WK over twee weken in het Zwitserse Zürich.

Het vrijwel vlakke parcours van 162 kilometer naar Heusden-Zolder naar Hasselt speelde daar natuurlijk ook een rol in. Vooraf was iedereen het er wel over eens dat de titelstrijd zou uitlopen op een massasprint.

NOS Topfavoriete Lorena Wiebes ontspannen onderweg tijdens het EK.

Het zwaartepunt lag bij de 'Limburgse lussen', met de niet al te moeilijk Kolmontberg en Zammelenberg en kasseistroken met illustere namen als Printhagendreef, Manshoven en Op de Kriezel, maar na die obstakels volgden nog 50 vlakke kilometers in en rond Hasselt.

Nosková wil wél

De Tsjechische Nikola Nosková was wel van plan er iets van te maken. In 2015 won Nosková als veldrijdster zilver bij de WK in Heusden-Zolder, de startplaats van vandaag.

Wellicht inspireerde dat haar om vanuit de start in haar eentje de aanval te kiezen, maar een valpartij op een rotonde maakte al vroeg een einde aan haar snode plannen.

NOS Nikola Nosková in haar eentje in de aanval bij het EK in Belgisch Limburg.

Na een korte fietsreparatie ging Nosková nog een keer en dit keer bleef ze wel een flinke tijd vooruit. Vlak voor de eerste passage van de kasseienstrook Op de Kriezel op 90 kilometer van de finish werd de Tsjechische weer ingerekend.

Daarna was het tijd voor de Spaanse Mireia Benito om alleen voor het peloton uit te rijden, maar ook zij werd weer ingerekend toen het peloton vaart begon te maken in aanloop naar de kasseien.

Ook zagen we speldenprikjes vanuit het Belgische, Duitse en Franse kamp, maar ook die aanvallen strandden in schoonheid.

Vergeefs aanvallen

Pas toen de Zwitserse Elise Chabbey op de Kolmontberg op de pedalen ging staan, kwam er weer wat leven in de brouwerij. Amber Kraak dook in haar wiel en hield de benen stil, waardoor het peloton op de Zammelenberg makkelijk kon terugkeren.

Op dat laatste klimmetje van de dag meldden Wiebes en Balsamo zich helemaal vooraan in het wiel van Liane Lippert, waarmee het signaal werd afgegeven dat vandaag voor aanvallers niets te halen viel.

Ellen van Dijk 'brommerde' stevig op kop en haalde zo de wind uit de zeilen bij eventuele aanvallers. Alleen de Spaanse Sara Martín slaagde erin lange tijd in haar eentje voor het peloton uit te rijden.

Sla de carrousel over NOS Sara Martín rijdt in de finale van het EK in haar eentje voor het peloton uit...

NOS ...maar achter de Spaanse aanvalster is genoeg tijd voor Ellen van Dijk en Amber Kraak om de strategie af te stemmen.

Met nog 16 kilometer te gaan nestelde de voltallige Nederlandse ploeg zich op kop, rekende de Spaanse in en bracht kopvrouw Wiebes zo in ideale positie voor de sprint.

In de laatste kilometer was het vooral zaak om de Italiaansen in de gaten te houden, maar in tegenstelling tot twee jaar geleden in München (toen Wiebes ook won trouwens) en ook nu slaagde die blauwe trein erin de Nederlandsen weg te drukken.

Wiebes sloot aan in de Italiaanse trein en zo werd de sprint voor haar een koud kunstje.

Succesvol EK

Voor Nederland is de titel van Wiebes al de vijfde bij deze uiterst succesvolle editie van het EK. Eerder werden Huub Artz en Sofie van Rooijen Europees kampioen bij de beloften, won Michiel Mouris de titel bij de junioren en waren de Nederlandse junioren ook de besten in de gemengde tijdrit.

Zondag strijden Mathieu van der Poel en vooral Olav Kooij om de Europese titel bij de profs. Die titelstrijd is vanaf 12.25 uur te zien via de livestream op NOS.nl en de NOS-app, NOS Live en (de finale) op NPO 1.