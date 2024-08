Getty Mischa Bredewold wint voor het tweede jaar op rij de Classic Lorient Agglomération in Plouay.

NOS Wielrennen • vandaag, 18:54 Bredewold eindigt droomjaar in Europese kampioenstrui met tweede zege in Plouay

Mischa Bredewold heeft net als vorig jaar de Classic Lorient (in het verleden bekend als de Grand Prix de Plouay) gewonnen. De SD Worx-renster troefde in de 23ste editie van de koers haar medevluchtsters Chloé Dygert en Liane Lippert af in de eindsprint.

"Dit was mijn laatste koers in de Europese kampioenstrui", reageerde de 24-jarige Bredewold na afloop via de kanalen van haar ploeg. "Geweldig dat ik dan ook nog weet te winnen."

Traditiegetrouw kregen de rensters in de 158 kilometer lange rit, met start en finish in het Bretonse Plouay, een heuvelachtig parcours met liefst 2.500 hoogtemeters voorgeschoteld. Het zwaartepunt lag in de laatste 50 kilometer met zes korte en pittige hellingen in korte tijd.

Indrukwekkende solo Kraak

Met nog 44 kilometer te gaan ging Amber Kraak ervandoor en de Nederlandse, rijdend voor de Franse formatie FdJ-Suez, pakte in haar eentje een knappe marge van 2.15 minuut.

Die prestatie was des te knapper als je bedenkt dat achter haar Elisa Longo Borghini (dit jaar al winnares van de Ronde van Vlaanderen en de Giro) het tempo hooghield in dienst van haar sprintster Elisa Balsamo.

Tegenaanvallen van onder anderen Urska Zigart (Liv-Jayco-AlUla), Femke Markus (SD Worx-ProTime) en lokale favoriet Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health) liepen dan ook op niets uit.

Kraak hield dapper stand, maar moest op 4,5 kilometer van de finish toch het hoofd buigen voor de tegenaanval van Lippert (Movistar).

Dygert (Canyon-SRAM) en Bredewold (SD Worx-ProTime) wisten in de slotkilometers nog aan te sluiten bij de Duitse, waarna Bredewold de sterkste bleek in de sprint.

Balsamo won negen seconden na de winnares de sprint van het peloton. Kraak moest het doen met de elfde plaats.

Exclusief rijtje

Bredewold is niet de eerste renster die de Franse eendagskoers twee keer op rij weet te winnen, maar komt wel in een mooi rijtje.

De Britse Emma Pooley (onder meer wereldkampioene tijdrijden in 2010) deed het in 2009 en 2010. Meervoudig wereldkampioene Marianne Vos was in 2012 en 2013 de beste. Lizzie Deignan wist als enige drie keer te zegevieren in Plouay.

Over drie weken verdedigt Bredewold haar titel bij het EK wielrennen in de Belgische provincie Limburg. Daar zal ze in principe in dienst rijden van kopvrouw Lorena Wiebes.

Dat was vorig jaar op de Drentse VAM-berg ook het geval, maar toen viel de titel na een late aanval in handen van Bredewold.

3:24 EK 2023 | Bredewold pakt Europese titel na sterke demarrage op VAM-berg

"Het was zo bijzonder om in deze trui te mogen rijden", benadrukte Bredewold na haar zege in Plouay op de website van haar ploeg. "Lorena stuurde me gisteren nog een berichtje dat ze hoopte dat ik vandaag zou winnen."

Zondag is de 87ste editie van de klassieker rond Plouay voor mannen. De Breton Valentin Madouas is titelverdediger.