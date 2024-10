NOS Wielrennen • vandaag, 07:00 Uit liefde voor gravel: wielrenster Cromwell en F1-coureur Bottas samen op WK Arthur Huizinga redacteur wielrennen

2:47 Renster Cromwell en Formule 1-coureur Bottas delen liefde voor gravelwielrennen

Quizvraag: wie won vorig jaar het Europees kampioenschap gravelwielrennen voor vrouwen?

Het antwoord ligt niet voor de hand, maar het was toch echt de Australische Tiffany Cromwell, die met een late aanval Lorena Wiebes en Fem van Empel te slim af was. Als Australische kon ze echter geen aanspraak maken op de kampioenstrui, die daarom om de schouders van Wiebes terechtkwam.

Vandaag is Cromwell terug in Leuven, waar ze vorig jaar triomfeerde. Dit keer met de regenboogtrui als doel. Samen met de lokale favoriet Jasper Stuyven is ze zelfs de postergirl van het derde WK gravel, waar ook Nederlandse toppers als Puck Pieterse, Marianne Vos en Mathieu van der Poel in actie komen.

www.gravelchampionshipsflanders.com Lokale favoriet Jasper Stuyven en Tiffany Cromwell, beiden vorig winnaar van het 'open' EK, sieren de posters voor het WK in Leuven.

De ervaren Cromwell, die op de weg uitkomt voor Canyon-SRAM, doet het niet alleen. Ook haar beroemde partner Valtteri Bottas staat aan de start. De Finse Formule 1-coureur heeft even pauze in het wereldkampioenschap als autocoureur en gaat strijden om de wereldtitel gravelwielrennen in de leeftijdscategorie 35-38 jaar.

Bij de wereldkampioenschappen gravel, waarbij renners over onverharde wegen rijden, doen namelijk niet alleen profs maar vooral ook veel amateurs mee. Zij starten vlak na de profs en zijn verdeeld in leeftijdsgroepen. Namens Nederland staan er in totaal meer dan zestig deelnemers aan de start.

Eigen gravelwedstrijd

"Valtteri is verknocht aan gravelen", vertelt Cromwell. "Toen ik hem leerde kennen was hij nog meer van het hardlopen, maar inmiddels zit hij vooral op de fiets. Hij heeft zelfs zijn eigen gravelwedstrijd in Finland (FNLD GRVL). De organisatie is in handen van heel goede mensen, maar we proberen zoveel mogelijk te helpen. Sterker, na onze carrières willen we dat misschien wel verder uitbouwen."

NOS Tiffany Cromwell

De 36-jarige Australische hoorde jarenlang bij de subtop van het vrouwenwielrennen. Ze won twee ritten in de Giro en boekte haar grootste zege in 2013 in Omloop Het Nieuwsblad. In de herfst van haar loopbaan werd het steeds moeilijker om resultaten te boeken.

Gravel als verlengstuk

Hoe Cromwell aan het gravelen is geslagen? "Onze fietsensponsor zocht iemand om het gravelfietsen te promoten. Voor mij was het een kans om mijn carrière te verlengen en gemotiveerd te blijven", vertelt ze eerlijk. "In het begin wist ik ook niet wat ik kon verwachten en was het even wennen. Maar de vonk is overgeslagen."

We spraken Cromwell dit voorjaar al, vlak voor de Ronde van Vlaanderen. Daar was Bottas ook, om zijn vriendin een hart onder de riem te steken.

1:27 Australische Cromwell won EK gravel, maar: 'Win ik een keer, mag ik de trui niet dragen'

"Als het even kan, is hij bij mijn wedstrijden. En ik bij zijn races. Maar het is niet makkelijk om onze agenda's af te stemmen. We hebben elkaar ontmoet in Monaco, via gezamenlijke vrienden. Het klikte eigenlijk meteen. En het hielp wel dat hij wielrennen toch al een mooie sport vond."

Kort na de Ronde van Vlaanderen verkende Cromwell het WK-parcours in Leuven. "Het is niet helemaal hetzelfde als bij het EK vorig jaar, maar grotendeels wel. Het zou me moeten liggen. Op een goede dag heb ik een kans."

'Spirit of gravel'

Als Cromwell een circuit bezoekt voor een race van haar vriend, dan doet ze dat in stijlvolle jurk. Het contrast met het alternatieve imago van het gravelwielrennen kan bijna niet groter.

2:02 Cromwell geniet van 'spirit of gravel': 'Maar ik ben wielrenster, ik wil winnen'

Bottas, die na zijn 'saaie en serieuze' jaren bij Mercedes tegenwoordig juist opvalt met zijn platinablonde mat, is ondanks zijn Formule 1-achtergrond geen vreemde eend in de bijt in het gravelcircuit. Zo maakte Cromwell al een paar keer voor de vormgeving van Bottas' helm een ontwerp met Australische worstjes op de barbecue.

Met zo'n knipoog wil het koppel ook hun eigen gravelwedstrijden organiseren. "De wedstrijden zijn belangrijk, maar wij willen vooral 'the true spirit of gravel' bewaren. Het zijn een soort festivals, met live-muziek, barbecues en bier. En het hoeft allemaal niet zo serieus."

WK gravel bij de NOS De wereldkampioenschappen gravelwielrennen zijn dit weekend te volgen via livestreams op NOS.nl, de NOS-app en de NOS Live-app. Op zaterdag kun je om 14.10 uur inschakelen voor de ontknoping bij de vrouwen. De koers van de mannen is zondag ook vanaf 14.10 uur te zien.

Voor Cromwell wordt het haar tweede WK in een week. Afgelopen weekend deed ze voor de twaalfde keer mee aan het WK op de weg. In 2014 kwam ze het dichtste bij een regenboogtrui: ze werd vijfde achter de verrassende wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot.

In het Zwitserse Uster, schuilend onder een afdakje voor de stromende regen, keek ze al even vooruit. Welk WK belangrijker is?

"Dat is niet moeilijk. Ik ben hier op het laatste moment opgeroepen met als taak om de ploeg in het begin te helpen. In Leuven ga ik voor die regenboogtrui. Maar dat zal niet makkelijk worden met zo'n startlijst: Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Fem van Empel, ga maar door. Gravelen wordt steeds populairder, ook in het peloton. Goed voor de sport, jammer voor mij."