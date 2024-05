ANP

NOS Sport • vandaag, 08:37 Bottas wil niets weten van afscheid: 'Geen paniek, bijna zeker dat ik doorga' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



Degelijk. Betrouwbaar. Typisch Scandinavisch, dus kort van stof. Loyaal adjudant van Formule 1-grootheid Lewis Hamilton. Bijna altijd vriendelijk, maar ook een tikje stug en kleurloos.

Dat was jarenlang het beeld van Valtteri Bottas (34) in zijn Mercedes-jaren. De Fin moest in 2022 wijken voor George Russell en rijdt nu zijn rondjes in dienst van het gifgroene achterhoedeteam Sauber. Opgefleurd en opgefrist, met gebleekt haar en een gecoiffeerd matje. En boordevol zelfspot, zoals hij onlangs illustreerde in een deelauto-commercial.

"Ik ben een stuk opener geworden, laat meer van mezelf zien en geniet van het leven. En neem mezelf ook niet bloedserieus. Je moet niet overal moeilijk over doen. Ik ben relaxed. Een vrij gewone kerel die wel van een grapje houdt."

Toekomst

Zijn flitsende uiterlijk botst momenteel met zijn prestaties. Bottas' toekomst in de Formule 1 is onzeker. Hij heeft een aflopend contract en scoorde dit seizoen nog geen WK-punt.

Of hij er in 2025 nog bij is? Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, waar dit weekend de zevende Grand Prix van het seizoen is, blijft Bottas het antwoord schuldig. Ja, zijn manager voert overal gesprekken. Maar witte rook is niet in zicht. "Ik weet het niet. Dat is een eerlijk antwoord. Er zijn geen afspraken en ik heb nergens mijn handtekening gezet."

ANP

Bottas beseft dat Sauber hem eenvoudig kan droppen. De renstal die langzaam maar zeker transformeert tot het Audi-fabrieksteam heeft grootse plannen. Het Duitse automerk wilde per se een Duitse coureur en hield woord: Nico Hülkenberg is gestrikt voor de komende seizoenen.

Bottas strijdt met zijn Chinese teamgenoot Zhou Guanyu om de tweede cockpit, maar de alliantie Sauber-Audi flirt openlijk met Carlos Sainz. De Spaanse Grand Prix-winnaar moet bij Ferrari plaatsmaken voor Lewis Hamilton. De dans om de schaarse Formule 1-stoeltjes is in volle gang. Het wemelt van de kapers op de kust.

Onlangs beschreven we de vroeg losgebarsten stoelendans in de Formule 1.

Bottas krijgt elk raceweekend dezelfde vraag en ook in Imola is het raak. Hij reageert stoïcijns als een Duitse reporter voorzichtig aftrapt. "Mag ik met de moeilijkste vraag beginnen?"

"Er zijn geen moeilijke vragen meer", pareert Bottas. De Duitser drukt door. "Jouw team heeft Hülkenberg vastgelegd en aast op Sainz. Je lijkt geen eerste keus. Voel je je nog wel gewenst hier?"

"Er is niks nieuws onder de zon", antwoordt Bottas. "We praten nog steeds. Ik denk niet dat het team snel een besluit neemt. Ja, ik probeer uiteraard hier in beeld te blijven. Ik weet waar ik sta en wat ik moet laten zien."

"Als je contract afloopt, kijk je altijd om je heen. Ik weeg alle opties. Je kunt sowieso niet op één paard gokken. We praten met diverse teams, maar ik zie Audi ook zitten. Ze hebben in alle takken van autosport geoogst en zullen ook in de F1 succes boeken."

'Zekerheid en respect'

Bottas oogt zorgeloos. "Er is progressie, maar ik ga niet zomaar tekenen om nog een jaar in de F1 te blijven hangen. Ik wil een langetermijnperspectief, zekerheid en respect. Het moet voor de zomerstop rond zijn, anders is het denk ik te laat. In deze sport bestaat honderd procent zekerheid niet. Dus ik zeg: 99 procent zeker dat ik doorga. Geen paniek."

Helder is dat de prestatiecurve omhoog moet. Sauber deelt met Williams de rode lantaarn en heeft nog nul WK-punten. Dat is binnenkort verleden tijd, verwacht de Fin. "We zijn niet best begonnen. Eigenlijk beschouwen we de Europese races als een herstart van het seizoen. We hebben updates en een nieuwe vloer. Een stapje voorwaarts, maar onze grote winst zit in de bandenwissels."

ANP 2020: Bottas als trouwe adjudant van Lewis Hamilton

Bottas doelt op pitstophaperingen tijdens de eerste races. "Er waren technische problemen met de wielnaaf, waardoor we steeds seconden verloren. Extra pijnlijk, omdat de middenmoot zo close is. Het kostte ons posities en punten. Nu hebben we nieuwe spullen en is het gefikst. Althans op papier."

Het moet voor Bottas een harde overgang zijn geweest. Van het dominante Mercedes naar de achterhoede, van grandprixzeges naar veldvulling. Hét recept bij uitstek voor een uitgebluste coureur. Toch maakt Bottas geen moment een gefrustreerde indruk.

"Ik heb veel minder stress dan in mijn Mercedes-jaren. Of ik ben bevrijd van het Mercedes-juk? Nee, zo zie ik dat niet. Ik heb geen slechte herinneringen. Geen nare teksten. Ja, Formule 1 is big business. Er zijn veel grote belangen en er worden politieke spelletjes gespeeld. Natuurlijk was het niet altijd makkelijk, maar ik heb het overleefd en ben er goed uitgerold."

Meesterknecht

"Tweede rijder zijn is een hele zware rol. Mensen onderschatten hoe heftig het is", blikt Bottas terug op zijn tijd als meesterknecht van kopman Hamilton.

"Het is vergelijkbaar met wat Sergio Pérez nu meemaakt als teamgenoot van Max Verstappen. Je probeert voortdurend een betere versie van jezelf te worden. Je wilt je teamgenoot verslaan en moet steeds opladen als dat weer niet is gelukt, na elke race en ook aan het begin van het seizoen. Accepteren dat je net tekortkomt. Dat vreet aan je."

NOS

Pérez is niet te benijden. De Mexicaan heeft een van de zwaarste F1-banen, stelt Bottas. "Ik weet het uit ervaring. Het is vooral mentaal zwaar om teamgenoot te zijn van een dominante coureur."

Bottas: "Het waren vijf tropenjaren. Ik moest mezelf vaak resetten, maar ben trots op de oogst. Een berg WK-punten, tien GP-zeges. Lewis soms verslagen, maar helaas nooit een heel seizoen. Ik heb veel geleerd. Het heeft me veel gebracht en me gemaakt tot wie ik ben."