Doohan test op Zandvoort terwijl vader toekijkt: 'Hoop dat ik volgend jaar kan racen'

Het is nog meer dan drie maanden tot de Grand Prix van Zandvoort, toch klonk afgelopen week al het geluid van een V6 F1-motor door de duinen. "Het is erg cool om de baan helemaal voor mezelf te hebben, een van mijn favoriete circuits. Het is rauw en er is weinig ruimte voor fouten", zegt Jack Doohan, test- en reservecoureur van Alpine.

Voor de 21-jarige Doohan, zoon van vijfvoudig wereldkampioen op de motor Mick, was de privétest een kans om zichzelf te bewijzen aan Alpine. Na eerder onderdeel te zijn geweest van de Red Bull-opleiding hoort hij sinds 2022 bij het talentenprogramma van het Franse team. Vorig jaar werd hij derde in het Formule 2-kampioenschap, dit jaar is hij alleen actief als derde rijder van Alpine.

Bij een privétest worden bolides van twee jaar terug gebruikt, omdat daar geen kilometerrestricties op zitten. Nieuwe auto's mogen volgens de F1-regels maar een paar keer per jaar buiten officiële weekenden worden gebruikt. Dit jaar valt het gunstig uit. De auto van 2022 is de eerste die gebouwd is volgens de huidige reglementen, en is dus representatief vergeleken met de nieuwste bolides.

Doohan wil bewijzen dat hij de perfecte keuze is voor een racezitje in 2025. De contracten van huidige rijders Esteban Ocon en Pierre Gasly lopen na dit jaar af.

"Het begint ermee dat je geen held moet proberen te zijn", zegt de Australiër over zijn kerntaak tijdens de testrondes. "Je moet de auto op de weg houden en alles maximaliseren. Ik moet kilometers maken om mezelf te laten zien en te wennen aan raceweekenden."

NOS Vader en zoon Doohan net voordat Jack de auto instapt

Op het programma stonden afgelopen woensdag een aantal kwalificatierondes, proefstarts en een lange racesimulatie in de middag, waarin hij een volledige raceafstand moest afleggen.

"Voor nu doe ik mijn werk op de baan als ik de kans krijg, maar ook het werk naast de baan of in de simulator. Dat is alles wat ik kan doen. Ik hoop dat ik volgend jaar in de auto zit. Hopelijk zien de jongens dat ik alles geef."

"Ik zit al een aantal jaar bij het team, dit jaar als volledig reservecoureur en met volle focus op mijn programma. Het zou mooi zijn om dat te gebruiken."

Niet alleen voor Doohan was het een mogelijkheid om zichzelf te laten zien. De hele afvaardiging van Alpine bestond uit een speciaal team dat de testauto's van het team beheert. Voor alle teamleden was het dus eigenlijk een testsessie, om in aanmerking te komen voor promotie naar het raceteam.

'Meer tussen zijn oren'

Vader Mick, een van de grootste motorcoureurs aller tijden met vijf wereldtitels in de koningsklasse en ook vijf zeges in de TT van Assen, geniet van de avonturen met zijn zoon. "We hebben een goede relatie. Motorsport is zijn passie, en ik ben er om hem te steunen. We lachen en leven als normale familie."

Hoe Jack in een auto terecht is gekomen, in plaats van op een motor? "Hij heeft iets meer hersenen tussen zijn oren", lacht vader Doohan.

Zoonlief legt de keuze verder uit: "Toen ik als kind op motoren racete brak ik mijn been, dat maakte me bang. Ik had nog steeds passie voor de motoren, maar ik hield ook van auto's. Een aantal vrienden reed in karts, langzaam maakte ik die transformatie ook."

ANP Mick Doohan na zijn TT-zege in 1998

Mick zag dat Jack zijn carrière op jonge leeftijd al serieus nam en sloot een deal. "Als hij een Australische titel pakte, zou ik hem naar Europa brengen. Dat gebeurde. Na een jaar karten kwam hij bij Red Bull terecht"

Om in de F1 terecht te komen, verkassen jonge coureurs van over de hele wereld naar Europa, omdat bijna alle opstapklassen onderaan de autosportladder hier worden afgewerkt. In Europa zijn er veel nationale Formule 4- en regionale Formule 3-kampioenschappen.

"Zijn werkethiek is erg sterk. Dat is iets waar ik erg trots op ben. Op jonge leeftijd wilde hij naar Europa. Hij bleef er altijd voor werken. Hij is niet op vakantie. Hij houdt van rijden en racen, maar hij wil ook de beste zijn."

Over de verschillen tussen hem en zijn zoon zegt Mick: "Ik kon moeilijker met de pers omgaan. Toen ik opkwam waren er nog geen sociale media. Jack groeit op onder meer aandacht. Hij gaat daar beter mee om, ik wilde gewoon racen."

Mick vindt het spannender om naar zijn zoon te kijken dan zelf te racen. "Als vader langs de baan is er veel onbekend. Ik heb geen controle, dus het is zeker enger om naar je kinderen te kijken. Ik hoop en weet dat hij zichzelf goed voorbereidt en dat hij weet wat hij doet."

Leren van een van de besten

Jack heeft naar eigen zeggen veel aan de kennis van zijn vader. "Het is een andere tijd, maar er zijn dingen die altijd helpen. Ik heb al een aantal tegenslagen gehad in mijn carrière. Die heeft hij ook gehad, met grote blessures. Daar kwam hij van terug, en hij boekte succes. Hij is een van de besten op twee wielen, het is mooi om van hem te leren. Het is een groot rolmodel."

De rest van dit jaar zal Jack Doohan verschillende testdagen afwerken en ook regelmatig in de simulator plaatsnemen.

Volgend jaar hoopt hij als racecoureur op Zandvoort aan te komen. "Dat zou betekenen dat deze test het waard was. Dat is waar we naartoe werken als coureurs."