NOS Sport • vandaag, 19:26 Verstappen herhaalt na tweede plek GP Miami: 'Zijn niet zo dominant als vorig jaar' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



Zijn grootste uitdaging in Noord-Italië: een snelle, stabiele internetverbinding. Max Verstappen heeft een vol weekend voor de boeg. De wereldkampioen krijgt niet alleen een Formule 1-weekend voor zijn kiezen, maar doet ook met zijn online-renstal RedLine mee aan een 24-uursrace op de Duitse Nürburgring.

"We zijn met zijn vieren, dus ik hoef niet de hele nacht in touw", grapt hij. "Ik weet ook nog niet zeker hoeveel uren ik mee kan doen. Ik heb zaterdagavond en zondagochtend niet veel tijd en moet natuurlijk wel mijn rust pakken 's nachts."

Bang dat zijn virtuele race hem te te veel afleidt van de hoofdzaak is Verstappen niet. "Het is mijn vrije tijd. Ik denk dat ik professioneel genoeg ben om te bepalen wat wel en niet kan."

Feest na nederlaag

Na uitstapjes naar Bahrein, Australië, Saudi-Arabië, China, Japan en de VS keert de Formule 1 terug naar de bakermat van de autosport: Europa. Op het Autodromo Dino e Enzo Ferrari in het Italiaanse Imola wil Max Verstappen de winnende draad oppakken, na een verrassende 'nederlaag' in Miami.

De 26-jarige Nederlander won in Miami weliswaar de sprintrace en scoorde in het raceweekend de meeste WK-punten van alle coureurs, maar de grand prix werd gewonnen door Lando Norris (McLaren). Niet dat Verstappen er erg mee zat: hij woonde het feest van zijn Britse vriend bij tot in de late uurtjes.

"Het was mooi om Lando te zien winnen. Dat hing al een tijd in de lucht en er kwamen mooie herinneringen aan mijn eerste zege boven. We hebben het uitstekend gevierd." Maar in Imola wordt de vriendschap weer van secundair belang. "We hebben respect voor elkaar en hebben een goede verstandhouding, maar willen elkaar natuurlijk vooral verslaan."

Waarschuwing

Aan de vooravond van de race in de regio Emilia-Romagna waarschuwt klassementsleider Verstappen dat zijn vijfde seizoenszege zeker niet vanzelfsprekend is. "Je wint hier niet zomaar. Imola is een complex circuit en we moeten echt zorgen dat we beter voor de dag komen dan in Miami. Daar waren we niet op ons best en dan zie je meteen dat andere teams profiteren."

Verstappen kwam in Miami weliswaar als tweede over de streep, maar het weekend was verre van vlekkeloos. "Het was niet ons sterkste weekend. We waren geen honderd procent, ik was niet helemaal happy en dan zie je dat anderen sneller zijn", analyseert Verstappen zonder het achterste van zijn tong te laten zien. "McLaren had het goed voor elkaar."

1:08 Verstappen grapt over updates voor rivalen: 'Ben heel nerveus, kan er niet van slapen'

Wat er precies mis ging? Daar laten coureur en team zich niet in detail over uit, maar duidelijk is dat de afstelling van de RB20 niet optimaal was. "Miami wijkt af van andere circuits. Het is er erg warm en het maakt veel verschil als je alle kanten op glijdt. Op glad asfalt zijn we op de een of andere manier niet zo sterk. De banden zijn erg gevoelig. Als je die qua afstelling niet voor elkaar krijgt, kan het verkeerd uitpakken."

En terugblikkend op zijn touché met een paaltje: "De schade aan de vloer hielp ook niet mee".

Het voor Red Bull-begrippen moeizame raceweekend heeft de renstal op scherp gezet. Zowel Verstappen als teamgenoot Sergio Pérez draaide afgelopen week op het hoofdkwartier in het Engelse Milton Keynes uren in de simulator. "Miami illustreert dat we niet achterover mogen leunen. We moeten blijven pushen. De concurrentie komt dichterbij. We moeten zorgen dat we niet te vaak zo'n weekend meemaken."

Start van de wapenwedloop

De eerste Europese grand prix van 2024 gaat gepaard met updates. Het leeuwendeel van de renstallen komt op het vasteland met de eerste doorontwikkelingen van hun bolides. Allemaal hopen ze op progressie in de technologische ratrace, die tot december doorgaat. Verstappen zegt nog in het duister te tasten over de pikorde.

"Wij hebben ook wat nieuwe dingen op de auto. Het moet een stap voorwaarts zijn, maar je weet nooit meteen of het werkt en wat de rest doet. Ik weet dus nog niet waar we staan. Het gaat om heel veel details en je weet pas na een tijdje of ze brengen waar je op hoopt. Ik ben daarom ook benieuwd hoe de McLarens hier voor de dag komen. Als ze net zo goed zijn als in Miami kan het nog een spannend jaar worden. Maar ik maak me niet zo druk en maal er niet om."

"McLaren had de updates al op Norris' auto in Miami. Ferrari heeft hier een grote upgrade", zegt Verstappen. Het kan hem niet bijster boeien. "Het maakt me heel nerveus, ik slaap er slecht van", zegt hij gekscherend. "Er zit bij alle teams het nodige in de pijplijn, ook bij ons."

Gekscherend wil hij ook nog wel uitleggen waar de concurrentie de tijdwinst vandaan haalt. "Naarmate hun auto's meer op onze RB20 gaan lijken, komen ze een stuk dichterbij."

De titelstrijd is nog lang geen gelopen koers, benadrukt de drievoudig wereldkampioen. "Ik zeg het het hele seizoen al: we zijn niet zo dominant als vorig jaar, hoewel we best goed zijn begonnen. De gaten zijn echt kleiner en ik verwacht een veel spannender seizoen dan 2023. En door mijn uitvalbeurt in Australië zijn we veel punten misgelopen. Het is veel uitdagender dan veel mensen denken."