Teamsprinters pakken zesde wereldtitel in zeven jaar tijd op WK baan

WK baanwielrennen live bij de NOS

De wereldkampioenschappen duren van woensdag 16 tot en met zondag 20 oktober en zijn live te volgen bij de NOS via NPO 3 en een livestream. Van woensdag tot en met zaterdag zijn de medaille-onderdelen in de avond en begint de tv-uitzending op NPO 3 om 19.30 uur. Via een livestream zijn er al vanaf 18.30 uur beelden te zien.

Sommige finales worden al vroeg in de avond verreden en zijn dan alleen te volgen via een livestream: onder meer de puntenkoers met Philip Heijnen (vrijdag om 18.30 uur).