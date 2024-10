NOS Wielrennen • vandaag, 21:28 Hoppezak net naast medailles op scratch: 'Langste laatste kilometer ooit'

Baanwielrenner Vincent Hoppezak is vierde geworden op de scratch. Bij de WK in het Deense Ballerup pakte hij al vroeg in de wedstrijd een ronde op het peloton, net als een hoop anderen, maar hij kon in de eindsprint net geen medaille bemachtigen.

De wereldtitel was voor de Japanner Kazushige Kuboki, die ook een ronde won. "Ik had in de finale niet helemaal in de gaten wie allemaal een ronde had gewonnen", vertelde Hoppezak na de chaotische wedstrijd.

De Nederlander plaatste zijn aanval met nog 35 rondes te gaan en kreeg meteen de Amerikaan Colby Lange mee. Het peloton viel stil, waardoor het duo direct een mooie voorsprong pakte.

1:56 Hoppezak na chaotische scratch: 'Had niet helemaal door wie een ronde pakte'

"Het moment van de aanval was goed, maar uiteindelijk hebben we wel lang moeten achtervolgen. Misschien was ik toch iets te gretig om daar al die ronde te pakken", zei Hoppezak. "Het was een hele dure aanval achteraf."

Voor Lange was de aanval te duur, hij kon het peloton niet meer bijhouden nadat het duo aansloot.

Hoppezak had een goede uitgangspositie had voor een medaille, maar moest het peloton in zijn eentje controleren aangezien zijn bondgenoot gelost was. Diverse andere favorieten probeerden ook het peloton op een ronde te zetten, en met succes.

Sterke Kuboki

Onder anderen de Japanse specialist Kuboki en de Duitse krachtpatser Tim Torn Teutenberg sloten aan, waardoor het voor Hoppezak steeds lastiger werd om de koers te controleren. "Aan het begin kon ik nog het overzicht houden, maar richting de finale wist ik niet meer wie er wel of niet een ronde had gewonnen."

1:23 WK baanwielrennen uitgelegd: zo werkt de scratch

Kuboki viel nog een keer aan en pakte richting de absolute finale een mooi gat. Met nog twee rondes te gaan zetten de andere coureurs hun sprint in. Kuboki was net buiten schot en pakte de wereldtitel, een paar seconden achter hem eindigden de jonge renners Tobias Aagard Hansen (Denemarken) en Clément Petit (Frankrijk) als tweede en derde.

Hoppezak werd vlak achter hen vierde. "Ik heb de sprint echt op mijn tandvlees gereden. De laatste kilometer voelde misschien wel als de langste kilometer die ik ooit gereden heb."

De 25-jarige coureur uit Capelle aan den IJssel komt zondag nog een keer in actie op de WK, dan rijdt hij de koppelkoers samen met uittredend wereldkampioen Youri Havik.

