ANP Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen

NOS Wielrennen • vandaag, 15:23 Lavreysen verslaat Hoogland in sprintfinale en completeert hattrick op WK

Harrie Lavreysen is voor de zesde keer op rij wereldkampioen geworden op het individuele sprinttoernooi. In het Deense Ballerup rekende de succesvolste baanwielrenner aller tijden in een Nederlands onderonsje af met Jeffrey Hoogland.

Zowel in de eerste als in de tweede sprint was de 27-jarige Lavreysen te sterk voor zijn 31-jarige landgenoot, die op geen enkele manier een vuist kon maken.

16 wereldtitels

Door zijn nieuwe hattrick heeft Lavreysen de meeste wereldtitels bemachtigd in de geschiedenis van de sport. Voor deze wereldkampioenschappen stond het record op naam van Arnaud Tournant (veertien). Lavreysen heeft intussen zestien regenboogtruien gewonnen.

Dat was niet de enige manier waarop Lavreysen geschiedenis schreef op deze wereldkampioenschappen. Lavreysen won eerder op de WK onder andere de kilometertijdrit, en die wereldtitel had hij nog niet. Door die zege heeft hij op elk sprintonderdeel een regenboogtrui gewonnen. Slechts één baansprinter deed hem dat voor: Sir Chris Hoy, die op de WK bekendmaakte dat hij nog maar twee tot vier jaar te leven heeft.

WK baanwielrennen live bij de NOS Zondag is de laatste dag van de wereldkampioenschappen op de baan. In tegenstelling tot de eerdere dagen zijn de medaille-onderdelen dan overdag. Onder andere de sprintfinales voor mannen, het keirintoernooi voor vrouwen en de koppelkoers voor mannen staan dan op het programma.

Al in de eerste heat werd duidelijk dat Lavreysen een stuk sneller was dan Hoogland. Laatstgenoemde probeerde Lavreysen op kop te dwingen via een ware surplace, maar slaagde niet in zijn opzet. Hoogland moest vanaf de koppositie beginnen, maar werd al snel voorbij gestoken door Lavreysen.

In de tweede rit begon Lavreysen wel vanaf de eerste plaats, waardoor hij zijn sprint als eerste inzette. Hoogland kon hierdoor gebruik maken van de slipstream en kwam tot het achterwiel van de Brabander, maar kon niet over hem heen komen, waardoor Lavreysen gemakkelijk ogend het individuele sprinttoernooi op de WK won.