ANP Chris Hoy tijdens de Olympische Spelen in Parijs

NOS Sport • vandaag, 10:46 Wielerlegende en zesvoudig olympisch kampioen Hoy ongeneeslijk ziek

Sir Chris Hoy, legende op de wielerbaan, lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker. De 48-jarige Brit maakte in de krant The Sunday Times bekend dat hij van zijn artsen te horen heeft gekregen dat hij nog maar "twee tot vier jaar" te leven heeft.

Hoy is zesvoudig olympisch kampioen en won elf wereldtitels. De Schot, een van de meest succesvolle Britse olympiërs, was de vlaggendrager voor Groot-Brittannië tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen. In 2013 beëindigde hij zijn carrière.

ANP

In februari had Hoy op Instagram al wereldkundig gemaakt dat hij was gediagnosticeerd met kanker. In eerste instantie wilde hij zijn ziekte niet openbaar maken, maar hij deed dat toch.

"Hoewel ik dankbaar ben voor alle steun, wil ik dit graag privé afhandelen", schreef hij in februari. Uit het interview in de krant blijkt dat hij toen al wist dat zijn ziekte terminaal was.

Schok

Volgens Hoy kwam de diagnose als een enorme schok omdat hij tot die tijd geen signalen had gekregen dat er iets mis was. De pijn die hij in zijn schouder voelde deed hij af als een blessure die hij had opgelopen in de sportschool. Uit een scan bleek vervolgens dat hij een tumor in zijn schouder had. Dat bleek een uitzaaiing van prostaatkanker. Ook had hij uitzaaiingen in zijn bekken, heup, ruggengraat en ribben.

In de krant zegt hij dat hij zichzelf er steeds aan herinnert dat hij geluk heeft dat er medicijnen zijn die hem helpen nog zo lang mogelijk te blijven leven. "We zijn allemaal geboren en we gaan allemaal dood. Dit is gewoon een deel van het proces."

Vol lof over Lavreysen

Hoy is momenteel aanwezig bij de WK baanwielrennen in het Deense Ballerup. Hij is daar commentator voor de BBC. Na afloop van de wereldtitel van Harrie Lavreysen op de tijdrit van 1 kilometer was hij vol lof over de Nederlander.

Bekijk hier de reactie van Harrie Lavreysen na de tijdrit van 1 kilometer op de WK baan, waarbij hij gezelschap krijgt van baanwielrenlegende Sir Chris Hoy.

3:03 Baanlegende Hoy overlaadt Lavreysen met lof na vijftiende wereldtitel