ANP Harrie Lavreysen

NOS Wielrennen • vandaag, 13:45 • Aangepast vandaag, 21:19 Lavreysen 'zuinig' naar halve finales sprinttoernooi, Hoogland op het nippertje

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich geplaatst voor de halve finales van het sprinttoernooi bij de WK baanwielrennen, die zondag worden verreden.

Topfavoriet Lavreysen versloeg de Japanner Yuta Obara in de kwartfinales eenvoudig, Hoogland schakelde op knappe wijze de in Rusland geboren Israëliër Mikhail Yakovlev uit, die eerder dit toernooi nog tweede werd op de keirin.

De twee Nederlanders treffen elkaar zondag in de volgende ronde niet, waardoor een volledig Nederlandse finale in het Deense Ballerup nog mogelijk is.

Lavreysen veroverde deze week al wereldtitels op de teamsprint en de kilometer. Zondag hoopt hij het toernooi af te sluiten met een hattrick, door ook het individuele sprinttoernooi te winnen. Ook op dat onderdeel is Lavreysen topfavoriet: sinds 2019 is hij op elk WK de beste geweest en afgelopen zomer veroverde hij in Parijs zijn tweede olympische titel op de sprint.

2:32 Lavreysen makkelijk door: 'Gaf net wel even gas om te kijken hoe het voelde'

Zaterdagmiddag begon Lavreysen meteen goed aan het sprinttoernooi. Hij werkte de kwalificatie - 200 meter met vliegende start - als snelste af met een gemiddelde snelheid van ruim 77 kilometer per uur.

Lavreysen wilde deze zaterdag vooral gebruiken om te herstellen van zijn inspanningen eerder deze week. Het noteren van de snelste tijd in de kwalificatie werkte wat dat betreft in zijn voordeel: de top vier van de kwalificatie plaatste zich direct voor de achtste finales, waar hij in de Canadees Tyler Rorke een relatief makkelijke tegenstander trof en in de kwartfinales in twee sprints eenvoudig afrekende met Obara.

"Ik ben de dag best makkelijk doorgekomen, ja", reageerde Lavreysen. "In de kwalificatie reed ik wel volle bak, maar de sprints kwam ik redelijk zuinig door. Ik reed net de laatste sprint wel even door tot de finish om te kijken hoe het voelde. En het voelde goed."

Sla de carrousel over NOS Sprintfinales op de WK baan

NOS Duuronderdelen op de WK baan

Hoogland en Tijmen van Loon konden zich niet sparen op zaterdag. Zij werden zevende en veertiende in de kwalificatie en moesten dus een sprint extra rijden ten opzichte van hun landgenoot. Hoogland haalde alsnog de kwartfinales en deelde in de eerste sprint een mentale tik uit aan Yakovlev. Hij zette zijn sprint al heel vroeg in en pakte een mooi gat, wat de Israëliër niet meer kon dichten.

Nóg een lange sprint Hoogland

In de tweede sprint verloor Hoogland van Yakovlev, maar in de beslissende derde heat toverde Hoogland opnieuw een lange sprint uit de hoge hoed. Het gat met de Israëliër was aanzienlijk kleiner dan in de eerste heat, maar de Nijverdaller hield het toch vol tot de streep.

Hoogland had die tactiek allicht afgekeken van zijn jonge landgenoot Van Loon. In de achtste finales werd de jonge Nederlander uitgeschakeld, maar wel na een hele dappere poging. Hij reed tegen de intrinsiek snellere Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago. Van Loon probeerde hem te verrassen door vrijwel direct zijn sprint te beginnen.

Het leverde een hele lange inspanning op, maar Van Loon ging de laatste ronde wel in met een mooie voorsprong. De Nederlander viel echter stil, waardoor de man uit Trinidad en Tobago vlak voor de finish aansloot en Van Loon passeerde.

Voor Van Loon zit het sprinttoernooi er daardoor op. Hij komt de rest van het weekend niet meer in actie.

1:38 Baansprinter Van Loon stunt bijna tegen Paul: 'Moest iets geks proberen'

In de halve finales rijdt Hoogland zondag tegen Paul en Lavreysen tegen de Japanner Kaiya Ota.

Lavreysen kan in het sprinttoernooi zijn zestiende wereldtitel op de baan bemachtigen. Vrijdag won hij zijn vijftiende en verbrak hij het record van Arnaud Tournant (veertien), waardoor de Nederlandse topsprinter de meeste wereldtitels heeft bemachtigd in de ruim honderdjarige geschiedenis van het evenement.