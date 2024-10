NOS Wielrennen • vandaag, 20:54 • Aangepast vandaag, 21:51 Van de Wouw 'moest van betere huize komen' in WK-finale en neemt genoegen met zilver

Hetty van de Wouw heeft op de WK baanwielrennen de zilveren medaille gewonnen op het individuele sprinttoernooi. In de finale moest ze haar meerdere erkennen in regerend wereldkampioene Emma Finucane.

"Ik had in de finale niet meer de benen die ik moest hebben", vertelde Van de Wouw na afloop. "Om te winnen van Finucane moet ik van betere huize komen."

De Britse was in twee sprints te sterk voor Van de Wouw, die na de voorrondes op donderdag al zei dat de Britse vrouwen 'sneller' waren dan zij, maar dat ze op tactiek van ze kon winnen.

Dat lukte in de kwartfinales tegen Katy Marchant en de halve finales tegen Sophie Capewell, maar de derde Britse horde bleek er één te veel.

"Al maakte ik in de halve finale tegen Capewell wel een fout in de eerste heat, waardoor ik uiteindelijk drie sprints moest rijden. Dan doe je gewoon een inspanning meer dan Finucane (die zich in twee sprints plaatste, red.) en ben je toch minder fris in de finale. Dus ook tactisch was niet alles perfect."

"Ik denk dat de halve finale me iets te veel gekost heeft, waardoor ik er niet meer aan te pas kwam in de finale."

Dominante Finucane

Al in de eerste sprint in de finale toonde Finucane haar klasse. Ze pakte de koppositie vlak voor de laatste ronde, waarna Van de Wouw niet eens meer in het wiel kwam van het 21-jarige toptalent uit Wales.

In de tweede sprint waren de verhoudingen niet anders. Van de Wouw begon nu vanaf de tweede positie, maar kon ook toen geen vuist maken en kon Finucane niet passeren.

Aansluiting met de top

Toch laat Van de Wouw met haar zilveren medaille opnieuw zien de aansluiting gevonden te hebben met de mondiale sprinttop. Op de Olympische Spelen won ze ook al de zilveren medaille op het onderdeel keirin. Zondag komt ze op de WK ook nog in actie op dat onderdeel.

Ook werd ze in Parijs op de Spelen vierde in het sprinttoernooi. In de troostfinale verloor ze toen ook van Finucane, die olympisch brons won.

"Dat ik nu bij de sprinttop hoor, is zeker mooi", vertelt ze bescheiden, met een lach van oor tot oor. Meer wil ze daar niet over kwijt, het vizier gaat alweer op haar volgende doel: de keirin. "Zaterdag heb ik een rustdag, daar ga ik zo goed mogelijk herstellen want ik ben best moe en dan hoop ik dat ik zondag weer goede benen heb."

