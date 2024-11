AFP Cavendish wordt geëerd in zijn laatste profrit

NOS Wielrennen • vandaag, 10:40 Emotionele topsprinter Cavendish legt laatste kilometers af: 'Besef dat het klaar is'

Mark Cavendish heeft vandaag in het criterium van Singapore de laatste kilometers uit zijn carrière gereden. Het was een afscheid in stijl, want in de massasprint was hij het snelste.

Vooraf vormden zijn collega-renners een erehaag. Met de fietsen in de hand en draaiende voorbanden verwelkomden zij Cavendish aan de start.

De 39-jarige renner van Astana staat bekend als een van de beste sprinters in de geschiedenis van de sport. Deze week kondigde hij zijn afscheid aan.

"Ik besefte in de laatste kilometers dat het echt afgelopen is", zei Cavendish. "Ik ben behoorlijk emotioneel. Wielrennen is voor mij een vorm van vrijheid. Ik heb de sport altijd willen helpen en wil dat ook blijven doen."

In Singapore eindigde de etappe dus met een massasprint. Daarin was hij Jasper Philipsen, Arnaud De Lie en Biniam Girmay te snel af.

Wielergeschiedenis

Cavendish schreef afgelopen zomer wielergeschiedenis door in zijn vijftiende Tour de France zijn 35ste ritzege te boeken. Daarmee is hij recordhouder.

Het is overigens niet de eerste keer dat Cavendish zijn afscheid aankondigt. Dat deed hij in 2020 al eens en ook vorig jaar liet hij weten dat hij aan zijn laatste seizoen bezig was. Beide keren kwam hij van dat besluit terug.

Naast zijn 35 ritzeges in de Tour - één meer dan de Belgische wielerlegende Eddy Merckx - won de Brit onder meer zeventien etappes in de Giro d'Italia, de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo (2009) en de wereldtitel in Kopenhagen (2011).