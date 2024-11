Britse topsprinter Cavendish (39) zet punt achter zijn wielerloopbaan

Het hing al geruime tijd in de lucht, maar nu is het zover: Mark Cavendish zet zondag een punt achter zijn wielerloopbaan.

"Ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven", schrijft Cavendish op Instagram . "Zondag rijd ik mijn laatste wedstrijd als wielerprof. Ik heb het geluk dat ik twintig jaar heb kunnen doen waarvan ik houd en dat ik alles heb bereikt wat ik als wielrenner kan bereiken."

Wielergeschiedenis

Cavendish schreef afgelopen zomer wielergeschiedenis door in zijn vijftiende Tour de France zijn 35ste ritzege te boeken. Daarmee is hij recordhouder.

Cavendish in de Tour de France: 15 edities, 35 ritzeges, één ultieme zoen

Het is niet de eerste keer dat Cavendish zijn afscheid aankondigt. Dat deed hij in 2020 al eens en ook vorig jaar liet hij weten dat hij aan zijn laatste seizoen bezig was. Beide keren kwam hij van dat besluit terug.