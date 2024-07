ANP

NOS Wielrennen • morgen, 00:00 Familie Cavendish dolgelukkig met record: 'Hij heeft een liefdesaffaire met de Tour' Bart van Dooijeweert Volgt de Tour de France

Mark Cavendish schreef gisteren wielerhistorie door voor de 35ste keer een etappe in de Tour de France te winnen. De 39-jarige Brit reed daarmee het stokoude record van Eddy Merckx uit de boeken.

Een dag in het spoor van de nieuwe recordhouder.

Als Cavendish 's ochtends in Saint-Jean-de-Maurienne de bus van zijn ploeg Astana uitstapt, klinkt er een enthousiast gejoel. "Vandaag is de dag, Cav!", roept een fan van de sprintveteraan.

Ook het Vlaamse koppel Mario en Bernice staat achter de dranghekken. De superfans volgen Cavendish al vanaf 2007 op de voet. "Twee dagen geleden in Turijn konden we geen plek vinden om de camper te parkeren, toen hebben we de finish van de massasprint gemist. Hopelijk gaat het vandaag wel lukken om erbij te zijn", zegt Mario.

Of Cavendish het record van 35 etappezeges vandaag gaat breken? "Het kan zeker", denkt Mario. "Vorig jaar lukte het niet, toen had hij alleen Cees Bol als helper. Nu zijn Michael Mørkøv en Davide Ballerini er ook om de sprint aan te trekken."

Hele gezin erbij

Cavendish is ondertussen naar het startpodium geweest om zijn handtekening te zetten en keert in de minuten voor het begin van de vijfde etappe nog even terug bij de Astana-bus. Zijn complete gezin is er namelijk bij vandaag.

Zijn vrouw Peta Todd, hun vier gezamenlijke kinderen en ook de 18-jarige Finnbar, de zoon van Todd uit een eerdere relatie die als jonge fotograaf dit jaar zijn eerste stappen in de wielerwereld zet.

"Ik kijk de koersen eigenlijk liever thuis, maar in deze Tour moeten we er natuurlijk bij zijn", vertelt Todd. "Mark is eigenlijk liever met de jongens van zijn team, maar in deze Tour wilde hij ons er per se bij hebben."

NOS Mark Cavendish op het gras met een aantal van zijn kinderen

Op een grasveldje voor de bus speelt en knuffelt Cavendish met zijn kinderen. Dan moet hij naar de start voor de 177 kilometer naar Saint-Vulbas.

Manx Missile

Ruim vier uur later gaat Cavendish van kop af de sprint aan. Jasper Philipsen spurt uit volle macht in zijn wiel, maar de 'Manx Missile' laat op 39-jarige leeftijd zien dat hij op topsnelheid nog steeds niet te kloppen is.

Na de finish valt Cavendish eerst zijn ploeggenoten in de armen. "Ik wist dat het zou lukken", grijnst Bol. "We wisten dat Mark het nog kon."

En dan volgt een innige omhelzing met Peta en de kinderen. Finnbar schiet de ene na de andere foto, omringd door tientallen andere fotografen. Iedereen beseft: hier in kleine Franse industriestadje is wielergeschiedenis geschreven.

Geletruidrager Tadej Pogacar geeft hem een stevige knuffel. Dinsdag won de Sloveen de twaalfde Touretappe in zijn carrière. "Neem dit record niet van me af", bijt Cavendish hem lachend toe.

Even later vinden de vier kinderen van Cavendish zich terug op het Tourpodium. Zoontje Casper, gehuld in het lichtblauwe Astana-shirt, krijgt de medaille van de etappewinnaar om zijn nek. Achter het podium wordt opnieuw uitgebreid geknuffeld en gaat de hele familie veelvuldig op de foto.

Liefdesaffaire met de Tour

"Ik ben zo blij dat het gelukt is", straalt Todd. "Dit betekent alles voor Mark. Hij wilde nog één jaar doorgaan."

En dan vertelt ze uitgebreid over alle opofferingen die Cavendish heeft gedaan om drie jaar na zijn laatste etappezege in de Tour nog één keer te kunnen toeslaan. "Mark doet alles in zijn leven all-in. Toen hij deze winter besloot om nog een jaar door te gaan, zei hij: nu ga ik nog meer all-in dan voorheen. Hij heeft hier keihard voor getraind, nog harder dan voorheen."

"We hebben hem weinig gezien dit jaar, nog minder dan normaal. Mark heeft een liefdesaffaire met de Tour de France. Deze koers is enorm belangrijk voor hem."

Todd twijfelde geen moment toen Cavendish vertelde nog een jaar door te willen. "Ik had niet over twintig jaar naast hem op de bank willen zitten, en dat Mark dan zou zeggen: What if? Wat als ik nog één jaar was doorgegaan? Had ik dan nog een etappe gewonnen in de Tour?"