Reuters Cees Bol (rechts) omhelst Cavendish

NOS Wielrennen • vandaag, 19:42 Bol deelt in feestvreugde recordzege Cavendish: 'Hele jaar bezig geweest met de Tour'

Aan de recordzege van Mark Cavendish in de Tour de France zit een klein Nederlands tintje. Cees Bol is namelijk een van zijn ploeggenoten en onderdeel van de sprinttrein van de Brit, die sinds vandaag 35 Touretappes op zijn palmares heeft staan.

"Alleen maar schreeuwen en een dikke knuffel", zo verloopt de ontmoeting tussen Bol en Cavendish dertig seconden nadat ze de eindstreep waren gepasseerd. "Dit betekent heel veel, we hebben er heel hard voor gewerkt."

De Nederlandse sprintaantrekker van Cavendish vertelt dat hij bij de ploeg (Astana) was gekomen met als grote doel de recordzege van Cavendish. "We zijn eigenlijk het hele jaar bezig voor de Tour. Dat het dan ook echt lukt, is superspeciaal."

Maar op het moment suprême kreeg Bol van Cavendish' recordsprint weinig mee. "Ik zag dat hij niet bij me in de buurt zat, dus ben toen gestopt", verklaart hij.

En over zijn eigen aandeel in het record, dat Cavendish tot vandaag deelde met Eddy Merckx, is Bol bescheiden. "Met de 34 andere had ik niks te maken. Ik heb daar zelfs een aantal van proberen tegen te werken", lacht hij, doelend op de periode waarin hij nog niet in de ploeg-Cavendish zat.

Rolmodel voor wielrenners

Een andere Nederlander, Fabio Jakobsen, is ook twee jaar ploeggenoot geweest van de 39-jarige Brit. "Het gaat vandaag om onze kleine Engelse vriend", zegt Jakobsen als hij happend naar adem en hangend over de fiets voor de camera verschijnt.

"Ik keek vroeger naar hem op tv. Hij was een voorbeeld, een geweldige topsporter. Dat record verdient hij. Hij is een rolmodel voor wielrenners en is de beste sprinter aller tijden", is hij lovend over zijn voormalig ploeggenoot.

Ook Dylan Groenewegen heeft wat mooie woorden over voor zijn Britse concurrent. "Wat Cavendish doet, is ongelooflijk knap. Je zag hem echt toewerken hiernaartoe met een heel duidelijk doel. Als je het dan ook afmaakt, mag je wel trots zijn."

"We hebben precies gedaan wat we wilden doen", vertelt Cavendish zelf over zijn 35ste etappezege in de Ronde van Frankrijk, volgens hem de grootste koers van alle wielerkoersen die er bestaan.

Tadej Pogacar, tweevoudig Tourwinnaar, noemt de zege van Cavendish historisch en feliciteert de Brit daar na de finish mee. "Hij zei: neem dit record niet van me af", vertelt Pogacar over het verzoek dat de sprinter hem direct na de felicitatie doet.

Nog niet met wielerpensioen

Speciaal voor het record had Cavendish zijn carrière met een jaar verlengd, maar op de vraag of hij dan nu echt met wielerpensioen gaat, is hij duidelijk. "Ik droom van nog meer overwinningen."

De eerste kans om nóg een Touretappe bij te schrijven, is morgen al. Dan wacht de renners opnieuw een vlakke etappe. "Dan gaan we naar nummer 36", bevestigt Bol de woorden van Cavendish. "Maar eerst een paar glazen champagne."