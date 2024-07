NOS Wielrennen • vandaag, 17:41 Cavendish wint voor 35ste keer Touretappe en rijdt record Merckx uit de boeken

Mark Cavendish heeft eindelijk het record van meeste etappezeges in de Tour de France gebroken. De 39-jarige Brit sprintte in Saint Vulbas naar zijn 35ste ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk en is daarmee Eddy Merckx, die 34 keer zegevierde in de Tour, voorbij.

Jasper Philipsen kwam als tweede over de streep, voor Alexander Kristoff. Fabio Jakobsen was op de vijfde plaats de beste Nederlander.

Sinds 2021 stond de teller van Cavendish op 34 Touretappes. Vorig jaar hoopte hij daar de 35ste aan toe te kunnen voegen, maar dat lukte niet. Een valpartij in die Tour leek het einde van zijn carrière in te luiden.

De Brit had namelijk aangekondigd dat hij zijn fiets aan de wilgen zou hangen, maar kwam daar later op terug. Alles voor dat ene doel: het record in handen krijgen. In die missie slaagde Cavendish in de vijfde etappe van deze Tour.

Bekijk hier de 34 eerdere ritzeges van Cavendish in de Tour.

De gele trui van Tadej Pogacar kwam geen moment in gevaar in etappe vijf. De 25-jarige Sloveen, die gisteren de macht greep op de Galibier, finishte in het peloton en behield zijn voorsprong van 45 seconden op nummer twee Remco Evenepoel.

Rustige aanloop

De aanloop naar de massasprint was allesbehalve enerverend. De renners hadden, net als in de eerste sprintetappe van maandag, weinig zin om er een harde koers van te maken.

Onbedoeld reden de druk babbelende Spanjaarden Oier Lazkano en Juan Ayuso plots voor het peloton uit. Ze hadden nauwelijks door dat ze een halve minuut voorsprong bij elkaar hadden gefietst.

Het duo had daar weinig moeite voor hoeven doen. Het tempo in het peloton lag gewoon erg laag. Lazkano en Ayuso wilden eigenlijk helemaal niet vooruit rijden en lieten zich net zo makkelijk weer terugzakken in het peloton.

Er werd meer gelachen dan getrapt in het begin van de etappe en zelfs geletruidrager Pogacar en wereldkampioen Mathieu van der Poel reden even op de voorste rij.

Franse kopgroep

Maar met nog 148 kilometer te gaan, bleek er toch een Fransman met ambities te zijn. Clément Russo glipte ervandoor en had al snel een halve minuut voorsprong te pakken. Hij kreeg gezelschap van zijn landgenoot Mattéo Vercher.

Reuters Koplopers Vercher (links) en Russo

Dat het juist die twee Fransen waren die de vlucht van de dag vormden, was niet heel verrassend. Russo en Vercher zijn namelijk geboren in Lyon en kennen de omgeving van de vijfde etappe dus goed.

Het kletsen in het peloton werd gedurende de etappe minder, het tempo ging omhoog. Met nog zestig kilometer te gaan werd er serieus doorgereden en dat leidde tot een valpartij die Pogacar maar nét kon ontwijken.

Groene trui voor Girmay

Op ruim dertig kilometer van de eindstreep werden de twee Franse avonturiers ingerekend en ging het peloton in volle vaart naar de finish. In de sprint die volgde, was Cavendish de snelste.

Niet alleen de etappezege was de inzet van de sprint in Saint Vulbas, ook de groene trui lag voor het grijpen.

Na Nederlander Frank van den Broek (etappe twee) en Noor Jonas Abrahamsen (etappe drie en vier) mag Biniam Girmay morgen de trui voor de leider in het puntenklassement aantrekken. Girmay won verrassend de derde etappe en werd in de vijfde etappe negende.