Lavreysen en Hoogland strijden vanmiddag om wereldtitel in Nederlandse sprintfinale

De Nederlandse topsprinters Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland strijden later vandaag tegen elkaar om de wereldtitel op het individuele sprinttoernooi. In het Deense Ballerup kwamen ze allebei de halve finales goed door.

Lavreysen rekende in twee sprints af met de Japanner Kaiya Ota. Hoogland had een sprint meer nodig, hij won in drie sprints van Nicholas Paul, uit Trinidad & Tobago.